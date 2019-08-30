Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

«Случилось так, как случилось. Я не смотрел матчи «Шахтера» перед тем, как мы сыграли с ними [в прошлом сезоне], не видел матчи «Динамо Загреб» и «Аталанты». Впрочем, я знаком с Гасперини и знаю, какой выдающийся сезон был у «Аталанты» в прошлом году. Но я не видел, как они играют, так что у меня нет мнения на этот счет.

Мы должны сделать то, что должны, чтобы пройти дальше. Важно ли выиграть Лигу чемпионов? Важно, но, если этого не произойдет, моя жизнь никак не изменится. Я по-прежнему буду просыпаться по утрам, есть вкусный завтрак и наслаждаться обществом людей, которых я люблю. Победа или неудача в Лиге чемпионов – это ничего не изменит», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дошел до четвертьфинала турнира, где по сумме двух игр уступил «Тоттенхэму».

Гвардиола дважды выигрывал ЛЧ, оба раза – с «Барселоной» (в 2009 и 2011 гг.).

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