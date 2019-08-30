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AP: финал ЛЧ-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге

AP: финал ЛЧ-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге
Eurosport

1 час назад

Вот это суперновости!

Финальный матч Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Российский город выиграл право принять финал главного еврокубка у Мюнхена, сообщает AP. Мюнхен примет финал сезона-2021/22, стадион «Уэмбли» – сезона-2022/23.

В последний раз Россия принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году, когда «Манчестер Юнайтед» в «Лужниках» переиграл «Челси».

  • Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет в Стамбуле.
  • В прошлом сезоне решающий матч ЛЧ был сыгран в Мадриде.

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