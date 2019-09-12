Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о планах на новый сезон.

– Согласны ли вы выиграть в этом сезоне Лигу чемпионов, но проиграть чемпионат Испании?

– Нет. Так и запишите: нет. В начале сезона всегда одни и те же разговоры, но реальность такова, что мы хотим выиграть все. Давайте попробуем, а в конце сезона увидим, что получилось.

Надеюсь, мы быстро найдем свою игру. Очевидно, что я хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что последняя победа была давно. Я думаю, что «Барселона» должна вновь выиграть ЛЧ, и я хочу в этом поучаствовать.

Но разменять ЛЧ на Примеру – нет, на это я не подпишусь. Я хочу выиграть оба турнира, – заявил Лео в интервью Sport.es.

Лео четырежды выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны» (2006, 2009, 2011, 2015).

В прошлом сезоне «Барса» дошла до полуфинала турнира, где уступила «Ливерпулю».

На счету Роналду 5 побед в Лиге чемпионов (2008, 2014, 2016, 2017, 2018).

Месси – об ужине с Роналду: «Без проблем, у нас нет никаких разногласий»

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