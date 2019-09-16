Кто главный фаворит, а кто дороже стоит? Угадай факты про ЛЧ-2019/20

Квизы

Лига чемпионов привычно возвращается в начале осени, чтобы подарить лучший сезон в истории. Перебить по накалу, страстям и эмоциям год с феерией «Аякса», сказкой «Тоттенхэма» и победой «Ливерпуля» будет трудно, но Лига чемпионов уже не раз подтверждала бездонный потенциал в этом направлении.

Битвы лучших из лучших пройдут не только на европейских стадионах, но и в букмекерских выкладках. Попробуй угадать все расклады Лиги чемпионов перед стартом: кто дороже стоит, у кого больше матчей и кто главный фаворит турнира.

В первый игровой день, 17 сентября, турнир выездным матчем против «Лиона» начнет «Зенит». Старт матча запланирован на 19:55. На два часа позже сыграют «Боруссия» и «Барселона», а также «Наполи» против «Ливерпуля».

Матч «Локомотива» и «Байера» пройдет 18 сентября (22:00), так же как и встречи «Реал» – «ПСЖ» и «Атлетико» – «Ювентус».

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