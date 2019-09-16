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Месси включен в заявку «Барсы» на матч ЛЧ против «Боруссии»
Отличная новость для «сине-гранатовых».
Форвард «Барселоны» Лионель Месси включен в заявку на первый матч группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 против дортмундской «Боруссии».
32-летний аргентинец провел тренировку в общей группе, и медицинский штаб одобрил участие в матче, сообщает сайт каталонского клуба.
- Месси ни разу не вышел на поле в сезоне-2019/20 из-за травмы икроножной мышцы.
- Игра пройдет в Дортмунде 17 сентября.
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