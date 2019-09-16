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Месси включен в заявку «Барсы» на матч ЛЧ против «Боруссии»

Месси включен в заявку «Барсы» на матч ЛЧ против «Боруссии»
Eurosport

1 час назад

Отличная новость для «сине-гранатовых».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси включен в заявку на первый матч группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 против дортмундской «Боруссии».

32-летний аргентинец провел тренировку в общей группе, и медицинский штаб одобрил участие в матче, сообщает сайт каталонского клуба.

  • Месси ни разу не вышел на поле в сезоне-2019/20 из-за травмы икроножной мышцы.
  • Игра пройдет в Дортмунде 17 сентября.

Месси и Дембеле вернулись в общую группу – успели прямо к ЛЧ

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