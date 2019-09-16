Главный тренер «Лиона» и экс-футболист «Барселоны» Силвиньо перед матчем Лиги чемпионов с «Зенитом» дал оценку соперникам.

«Зенит» – очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба – великий игрок. Он очень здорово действует на поле. «Зенит» на вершине в чемпионате. Нам будет непросто, но мы будем играть на победу.

Знаю Дугласа Сантоса. Он молод и за последнее время прогрессирует. Он здорово выступал в Германии. Может играть и справа, и слева. Могу сказать только самые хорошие слова о нем», – цитирует Силвиньо Sport24.

«Лион» сыграет с «Зенитом» 17 сентября во Франции.

Силвиньо – трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель ЛЧ.

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