Getty Images

Тренер «Лиона»: «Дзюба – великий игрок»

Тренер «Лиона»: «Дзюба – великий игрок»
Eurosport

1 час назад

Неожиданная лесть от знаменитого защитника.

Главный тренер «Лиона» и экс-футболист «Барселоны» Силвиньо перед матчем Лиги чемпионов с «Зенитом» дал оценку соперникам.

«Зенит» – очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба – великий игрок. Он очень здорово действует на поле. «Зенит» на вершине в чемпионате. Нам будет непросто, но мы будем играть на победу.

Знаю Дугласа Сантоса. Он молод и за последнее время прогрессирует. Он здорово выступал в Германии. Может играть и справа, и слева. Могу сказать только самые хорошие слова о нем», – цитирует Силвиньо Sport24.

  • «Лион» сыграет с «Зенитом» 17 сентября во Франции.
  • Силвиньо – трехкратный чемпион Испании, двукратный победитель ЛЧ.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте