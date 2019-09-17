Поникший Жоэль сидел на переднем сиденье командного автобуса и прокручивал в голове моменты последней тренировки. «Шальке» U-19 ехал на предсезонную игру, и тинейджер понимал, что в старте его не будет: он только перепрыгнул из команды U-17 к старшим и боролся с мандражом.

Тренер Норберт Эльгерт заметил грустное лицо Матипа и приступил к терапии. Гуру, воспитавший Мануэля Нойера, Месут Озила и других мастеров, много общался с игроками на нефутбольные темы и считал, что ключ к успеху – раскрытие личности. Застенчивый Жоэль быстро переключился с унылой волны и рассказал тренеру о том, как поживают родители, и про дела в классе, где он был одним из лучших учеников.

Когда беседа затронула спорт, Эльгерт задал высоченному центрдефу вопрос об амбициях. Парень засмущался и признался, что не ставит сверхцелей. Норберт принял посыл и сделал выводы: ему предстояла работа не только над футбольными навыками игрока, но и над его уверенностью.

Жоэль Матип, «Шальке»Imago

Чтобы придать защитнику веры в собственные силы, Норберт передвинул ученика сначала в опорную зону, а потом вообще в центр нападения. За полгода на позиции страйкера Матип вкрутил 10 голов и оформил 5 ассистов. «Я выходил в нападении не только из-за игры головой, внизу я тоже умел кое-что с мячом. Тренер поднял мою уверенность в себе до турборежима», – радовался Матип. Через два с лишним года он забил «Интеру» в Лиге чемпионов и вывел «Шальке» в полуфинал турнира.

Трюк Эльгерта сработал на все 100. Жоэль прокачал наступательные навыки (сейчас это хорошо заметно по дриблингу в «Ливерпуле»), зарекся всегда выжимать из себя максимум, стремиться к трофеям и не обращать внимания на давление. Игнор хейтеров пригодился Жоэлю еще в Гельзенкирхене. «Фанаты «Шальке» его постоянно освистывали, я этого никогда не понимал – сильный защитник, хорошо обращается с мячом. Будь он таким плохим, не попал бы в «Ливерпуль» и не выиграл бы с ним Лигу чемпионов», – недоумевал бывший одноклубник Матипа Роман Нойштедтер.

Жоэль Матип, «Ливерпуль»Imago

Правда, в «Ливерпуле» все наладилось тоже не сразу. В 2016-м Жоэль стал одним из первых подписаний Юргена Клоппа, но еще прошлый сезон начинал лишь четвертым центральным защитником после Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Деяна Ловрена. «Мне нужно усердно работать и ждать шанса. Это жизнь футболиста – я стараюсь быть в наилучшей форме», – Матип сказал это в ноябре, когда за четыре месяца у него набежало всего 275 минут на поле, а к его кандидатуре приглядывались «Фулхэм» и «Бешикташ».

Подходящий момент подвернулся уже в начале декабря: Гомес повредил лодыжку, а Ловрен не внушал доверия после энергозатратного чемпионата мира. Матип мощно отыграл несколько матчей и набрал обороты, но вмешалась ключица. «Жоэль выступал на выдающемся уровне, особенно в игре с «Наполи», когда и получил травму. Он отлично делает свою работу и никогда не просит ничего взамен», – нахваливал защитника Клопп.

Матип знал, что Гомес вылетел на длительный срок, поэтому максимально вложился в восстановление. Уже через месяц Жоэль вернулся в строй и выдал невероятную вторую часть сезона: 20 выходов в старте и статус одного из самых недооцененных центральных защитников в мире – сверкать в лучах славы на фоне 85-миллионного Ван Дейка сложновато.

Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»Imago

Клопп осознал несправедливость, поэтому периодически напоминает медиа, что в центре защиты «Ливерпуля» играет не только голландец: «Все в курсе, насколько хорош Ван Дейк. Но почему-то мало кто говорит о важности Матипа. Я не знаю защитников, которые бы справлялись с обязанностями лучше него в конце сезона». Во многом благодаря Жоэлю Вирджил сейчас претендует на «Золотой мяч» – без спасений и вклада камерунского немца «Ливерпуль» не одержал бы столь громких побед.

Тем не менее Матип остается скромным и восхваляет партнера по обороне: «Ван Дейк – великолепный защитник. Мне кажется, что находясь рядом с ним, все игроки развиваются». Простота, упорство и надежность – три главных качества, за которые фанаты «Ливерпуля» ценят Жоэля. Но главная причина популярности среди болельщиков – причудливость. Телодвижения Матипа настолько забавные, что в твиттере появился специальный аккаунт, где постят смешные хайлайты с участием 28-летнего спортсмена.

Жоэль стал любимцем публики и важным элементом в команде Клоппа. В мире, где Гарри Магуайр стоит 87 миллионов евро, переход Матипа из «Шальке» на правах свободного агента – джекпот. «Ливерпуль» вовремя понял ценность редкого экземпляра и предложил футболисту новый контракт – фулхэмы и бешикташы Матипу больше не грозят.

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