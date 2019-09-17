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Ван Дейк идет на «Золотой мяч» благодаря Матипу. Год назад он был четвертым центрдефом «Ливерпуля»

Ван Дейк идет на «Золотой мяч» благодаря Матипу. Год назад он был четвертым центрдефом «Ливерпуля»
Илья Яшинин

1 час назад

Неуклюжие движения не помешали камерунцу стать одним из лучших в мире.

Поникший Жоэль сидел на переднем сиденье командного автобуса и прокручивал в голове моменты последней тренировки. «Шальке» U-19 ехал на предсезонную игру, и тинейджер понимал, что в старте его не будет: он только перепрыгнул из команды U-17 к старшим и боролся с мандражом.

    Тренер Норберт Эльгерт заметил грустное лицо Матипа и приступил к терапии. Гуру, воспитавший Мануэля Нойера, Месут Озила и других мастеров, много общался с игроками на нефутбольные темы и считал, что ключ к успеху – раскрытие личности. Застенчивый Жоэль быстро переключился с унылой волны и рассказал тренеру о том, как поживают родители, и про дела в классе, где он был одним из лучших учеников.

    Когда беседа затронула спорт, Эльгерт задал высоченному центрдефу вопрос об амбициях. Парень засмущался и признался, что не ставит сверхцелей. Норберт принял посыл и сделал выводы: ему предстояла работа не только над футбольными навыками игрока, но и над его уверенностью.

    Жоэль Матип, «Шальке»

    Жоэль Матип, «Шальке»Imago

    Чтобы придать защитнику веры в собственные силы, Норберт передвинул ученика сначала в опорную зону, а потом вообще в центр нападения. За полгода на позиции страйкера Матип вкрутил 10 голов и оформил 5 ассистов. «Я выходил в нападении не только из-за игры головой, внизу я тоже умел кое-что с мячом. Тренер поднял мою уверенность в себе до турборежима», – радовался Матип. Через два с лишним года он забил «Интеру» в Лиге чемпионов и вывел «Шальке» в полуфинал турнира.

    Трюк Эльгерта сработал на все 100. Жоэль прокачал наступательные навыки (сейчас это хорошо заметно по дриблингу в «Ливерпуле»), зарекся всегда выжимать из себя максимум, стремиться к трофеям и не обращать внимания на давление. Игнор хейтеров пригодился Жоэлю еще в Гельзенкирхене. «Фанаты «Шальке» его постоянно освистывали, я этого никогда не понимал – сильный защитник, хорошо обращается с мячом. Будь он таким плохим, не попал бы в «Ливерпуль» и не выиграл бы с ним Лигу чемпионов», – недоумевал бывший одноклубник Матипа Роман Нойштедтер.

    Жоэль Матип, «Ливерпуль»

    Жоэль Матип, «Ливерпуль»Imago

    Правда, в «Ливерпуле» все наладилось тоже не сразу. В 2016-м Жоэль стал одним из первых подписаний Юргена Клоппа, но еще прошлый сезон начинал лишь четвертым центральным защитником после Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Деяна Ловрена. «Мне нужно усердно работать и ждать шанса. Это жизнь футболиста – я стараюсь быть в наилучшей форме», – Матип сказал это в ноябре, когда за четыре месяца у него набежало всего 275 минут на поле, а к его кандидатуре приглядывались «Фулхэм» и «Бешикташ».

    Подходящий момент подвернулся уже в начале декабря: Гомес повредил лодыжку, а Ловрен не внушал доверия после энергозатратного чемпионата мира. Матип мощно отыграл несколько матчей и набрал обороты, но вмешалась ключица. «Жоэль выступал на выдающемся уровне, особенно в игре с «Наполи», когда и получил травму. Он отлично делает свою работу и никогда не просит ничего взамен», – нахваливал защитника Клопп.

    Матип знал, что Гомес вылетел на длительный срок, поэтому максимально вложился в восстановление. Уже через месяц Жоэль вернулся в строй и выдал невероятную вторую часть сезона: 20 выходов в старте и статус одного из самых недооцененных центральных защитников в мире – сверкать в лучах славы на фоне 85-миллионного Ван Дейка сложновато.

    Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

    Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»Imago

    Клопп осознал несправедливость, поэтому периодически напоминает медиа, что в центре защиты «Ливерпуля» играет не только голландец: «Все в курсе, насколько хорош Ван Дейк. Но почему-то мало кто говорит о важности Матипа. Я не знаю защитников, которые бы справлялись с обязанностями лучше него в конце сезона». Во многом благодаря Жоэлю Вирджил сейчас претендует на «Золотой мяч» – без спасений и вклада камерунского немца «Ливерпуль» не одержал бы столь громких побед.

    Тем не менее Матип остается скромным и восхваляет партнера по обороне: «Ван Дейк – великолепный защитник. Мне кажется, что находясь рядом с ним, все игроки развиваются». Простота, упорство и надежность – три главных качества, за которые фанаты «Ливерпуля» ценят Жоэля. Но главная причина популярности среди болельщиков – причудливость. Телодвижения Матипа настолько забавные, что в твиттере появился специальный аккаунт, где постят смешные хайлайты с участием 28-летнего спортсмена.

    Жоэль стал любимцем публики и важным элементом в команде Клоппа. В мире, где Гарри Магуайр стоит 87 миллионов евро, переход Матипа из «Шальке» на правах свободного агента – джекпот. «Ливерпуль» вовремя понял ценность редкого экземпляра и предложил футболисту новый контракт – фулхэмы и бешикташы Матипу больше не грозят.

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