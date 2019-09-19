Люди находятся во власти стереотипов. По статистике, чтобы составить впечатление о привлекательности другого человека, его уверенности, агрессивности в поведении и способности довериться ему, людям достаточно 100 миллисекунд. Одна десятая секунды, и о вас уже составили мнение случайные прохожие, знакомые и коллеги, парни и девушки, будущие лучшие друзья и потенциальные заклятые враги.

То же самое происходит при просмотре спортивных трансляций. В вашем сознании центральный защитник – обязательно здоровяк с саженью в плечах, латераль – невысокий шустрик с быстрыми ногами, центрхав пробегает по 15 километров за матч, а форвард должен быть громилой и расталкивать всех локтями. Если попросить любого из вас описать среднестатистического голкипера, то вряд ли в каком-то портрете найдется слово «темнокожий».

Штамп подкрепляется цифрами. Из 78 вратарей, заявленных на Лигу чемпионов-2019/20, в списке А всего четверо черных парней – двое в «Аяксе» и по одному в «Лилле» и «Лейпциге». Если расширить область до списка Б (туда клубы забрасывают молодежь), то добавится еще по два голкипера из «Бенфики» и «Лиона». Всего в ЛЧ из примерно сотни вратарей приходится семь футболистов негроидной расы – конверсия пугающе ничтожна.

Андре Онана, «Аякс»Getty Images

«Не вижу разницы между белыми и черными голкиперами, – выступил в мае 2019-го один из этой великолепной семерки, игрок «Аякса» Андре Онана. – Все одинаковы, все совершают ошибки. Но темнокожим вратарям нужно лучше готовиться, потому что для нас это [добраться до основы] нелегко».

23-летний камерунец знает, о чем говорит. В прошлой ЛЧ он провел в раме по 90 минут каждого матча, начиная со второго квалификационного раунда, и чуть не дотянулся с амстердамцами до финала. В решающих встречах за ушастую чашку черные вратари не играли уже 12 лет – последним был бразилец Дида из «Милана».

И это поразительная тенденция в формировании состава футбольной команды, ведь у представителей негроидной расы отличные данные, чтобы здорово защищать ворота. Например, в исследовании Национального центра биотехнической информации США сказано, что высота прыжка темнокожих парней лучше, чем у европеоидов.

Это проявляется в разных возрастных категориях – любой черный взрослый, ребенок или подросток прыгнет выше белого. Превосходство распространяется и на двигательные навыки детей дошкольного возраста, такие как бег, прыжки на одной ноге или в высоту и даже скольжение.

«Подобные результаты можно объяснить, главным образом, конституциональными различиями между этническими группами – например, строением тела, свойствами мышечных сухожилий и типами мышечных тканей», – пишет интернациональная группа из шести ученых со ссылкой на три предыдущих исследования.

Так в чем же причина такого недоверия к игрокам, которые сделают твою команду лучше и как минимум в теории допрыгнут до тех мячей, до которых не достанут ребята с белым цветом кожи? Бывший скаут профессионального шотландского клуба Грег Гордон считает, что ровно в том, о чем вы подумали при прочтении предыдущего предложения, – в расизме. Или, скажем так, в одной из его разновидностей. Гордон в посте на сервисе Quora предложил читателям представить типичного темнокожего футболиста. «Без сомнений, вам в голову придут размеренные, атлетичные и выносливые игроки, с готовностью идущие в стык – Погба, Виейра, Эссьен», – заигрывает с вами скаут.

Патрик Виейра, Майкл Эссьен, Вестминстерский дворец, Лондон, АнглияGetty Images

Следующее задание от Грега – представьте темнокожих тренеров. А следом темнокожих футболистов, которые управляют игрой, создают темп без мяча и задают ритм в позиционных атаках, – то есть таких, как Зидан, Иньеста, Кройф или Пушкаш? Уже сложнее. У подобных ситуаций нет прецедентов, поэтому топ-клубы не знают, как поведет себя подобный игрок в этой ситуации, и у аналога Хави негроидной расы не будет никакой ценности на трансферном рынке.

То же самое происходит с черными вратарями. Их нет (или окей, их критически мало, чтобы составить полноценное мнение об их скиллах), и менеджерам даже не с кем сравнить какого-нибудь мальчишку из африканской глубинки. Если сказать про молодого таланта, что у него игра в штрафной Роналду и дриблинг Винисиуса, вы легко представите, что имел в виду собеседник. Но когда в раму встает темнокожий парень ростом 1,92 см с длиннющими руками и огрехами в технике, какой аналог из современного футбола вы подберете? Получается замкнутый круг – черных голкиперов нет, и чтобы они появились, должны вырасти сильные черные вратари, но они не появятся без игровой практики в сильных лигах и так далее.

Условный 11-летний мальчик из условного Габона должен видеть пример. Пьер-Эмерик Обамеянг, если говорить о Габоне, признавал: на него повлиял бразилец Роналдо как динамичный, технически оснащенный и быстрый футболист. Все эти качества сейчас есть в 14-м номере «Арсенала» отчасти потому, что форвард тянулся к этому идеалу. Подобных образцов в воротах у африканцев сейчас нет, и тот же Андре Онана только стремится к тому, чтобы стать кумиром нового поколения.

Подобное поведение в футбольном мире штампует моторных темнокожих полузащитников по типу Погба или Канте, но совсем не мотивирует свежих молодых голкиперов. Африканский континент по-прежнему остается бедным, нищим и дотационным, так что для поездки на социальном лифте проще тянуться к понятным ролевым моделям.

Зарплата Поля Погба – 12 миллионов евро в год, его трансфер в «МЮ» был самым дорогим до перехода Неймара в «ПСЖ». На этих шаблонах проще объяснять ребенку, почему нужно заниматься футболом. Прокладывать новый путь всегда сложнее, и при нищем существовании с четырьмя братьями в условной Аддис-Абебе легче выбрать уже работающие конструкции.

И потому темнокожие вратари воспринимаются тренерами, менеджерами и даже президентами клубов как те, кто почему-то не пробился на какую-то из полевых позиций, и уже хотя бы на этом основании видятся им людьми второго сорта. «Если я скажу вам, что черные голкиперы считаются слабыми, неустойчивыми, склонными к ошибкам, физически крепкими, но ментально и эмоционально слабыми, то вы поймете, почему их так мало», – шлепает по стереотипам Грег Гордон на Quora.

«На топ-уровне нет черных вратарей, и у людей в головах созрел стереотип, что они неуверенные или слишком часто ошибаются, – это снова слова Онаны из «Аякса». – Это то, что нужно изменить. Нам не так-то просто добраться до такого уровня, особенно когда твоя кожа темного цвета. Но мне, если честно, все равно, черный ты или белый. В конце концов, я все равно остаюсь вратарем».

Андре Онана, «Аякс»Getty Images

Это быстро поняли в прогрессивном Амстердаме и поверили в камерунского мальчика, от которого отказалась академия «Барселоны». Даже продвинутая статистика показывает, что Онана в сезоне-2018/19 пропустил 0,86 мяча в среднем за матч при ожидаемых 1,06 гола – то есть спас «Аякс» примерно от одной залетевшей банки в трех играх. Неплохо для парня, о котором наверняка в кабинетах за закрытыми дверьми говорили, что он лузер и рвач, как и все черные футбольные головорезы?

Возможно, именно Онана возглавит движение по промоушену темнокожих вратарей в европейском футболе. Но это точно случится не так скоро, хотя технически никаких преград для «Реала», «Барсы» и других топ-клубов нет. Все проблемы скаутов и боссов исключительно в головах. И иногда – в головах 11-летних парней, которым легче побегать в полузащите и стать таким же, как все. И которые никогда не выделятся из толпы, чтобы стать первым великим черным вратарем нового поколения.

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