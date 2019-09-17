Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию нападающего «ПСЖ» Неймара.

Бразилец был отстранен на три еврокубковых матча за критику в адрес судей, обсуживавших ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» (1:3). По окончании встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, форвард неуважительно высказался о работе арбитров в инстаграме.

После того как летом УЕФА отклонил апелляцию «ПСЖ» о сокращении дисквалификации, парижане обратились в CAS. 17 сентября спортивный арбитражный суд сократил отстранение Неймара до двух еврокубковых матчей, сообщает RTE.

Неймар пропустит матчи с «Реалом» (18 сентября) и «Галатасараем» (1 октября).

Бразилец может выйти на поле в игре с «Брюгге» (22 октября).

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