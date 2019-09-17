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«Лион» деклассирует «Зенит», Алькасер отомстит «Барселоне». Главные ставки на Лигу чемпионов

«Лион» деклассирует «Зенит», Алькасер отомстит «Барселоне». Главные ставки на Лигу чемпионов
Павел Городницкий

15 мин. назад

Первый тур не нуждается в глубокой аналитике. Все ясно и так.

«Лион» – «Зенит» (17 сентября, 20:00)

Ставка: победа хозяев за 1,71 и гол из-за штрафной за 2,65.

Еврокубки, гостевой матч, сильный соперник – для «Зенита» Семака это приговор. Понятно, что сейчас команда в эйфории из-за долгожданного камбэка Саши Кокорина, но на одних эндорфинах «Лион» не грохнуть. Дембеле и Депай (9 банок на двоих в Лиге 1) уже точат ножи. Для этих парней игра против Питера – отличная возможность выбраться в клуб посолиднее.

Сердар Азмун, «Зенит»

Сердар Азмун, «Зенит»Getty Images

Второй прогноз – гол из-за штрафной, который вонзят французы. Во-первых, тот же Мемфис классно лупит издали. Во-вторых, аналитики «Лиона» совсем не дураки: они явно видели, что происходит с Луневым на старте сезона – например, в июльском матче с «Тамбовом». Так что вполне можно ввалить символическую сумму на гол-скример.

Нажимай здесь, если уже смирился, что против «Олимпика» питерцам ничего не светит.

«Боруссия» – «Барселона» (17 сентября, 22:00)

Ставка: непоражение хозяев за 1,65

Небольшое предупреждение: перед первым туром ЛЧ вся аналитика сводится к раскладам во внутренних чемпионатах – других данных не существует. При этом есть куча примеров, когда команда уверенно играет в своей стране, но дичайше фейлится в Европе – и наоборот. Мораль простая: в дебюте группового этапа прогружать надо осторожно, а уже потом делать выводы и расчехлять весь банк.

Месси на тренировке перед игрой с «Боруссией»

Месси на тренировке перед игрой с «Боруссией»Getty Images

Теперь к делу. «Боруссия» бодро стартовала в Бундеслиге, а «Барса» освоилась в Примере даже без Месси. Но конкретно в этом матче в пользу немцев говорят два фактора. Первый – родная арена: в Дортмунде трибуны реально давят на гостей, причем так, что абстрагироваться невозможно. Второй аргумент – мстительный Пако Алькасер: его плохо приняли в Каталонии, затем он раскрылся в Германии, а теперь готов расстреливать бывший клуб и открыто говорит об этом в интервью.

Все идет к тому, что «Боруссия» и забьет, и не уступит. Кликай сюда, если знаешь, что гостям не поможет даже Лео Месси в заявке.

«Шахтер» – «Манчестер Сити» (18 сентября, 22:00)

Ставка: вин гостей с форой «минус 1,5» за 1,81.

«Мы должны проснуться. Собираемся уничтожить следующего соперника», – заявил полузащитник «Ман Сити» Родри после внезапного поражения от «Норвича». Так уж вышло, что ближайший оппонент «Сити» – несчастный «Шахтер». Значит, уничтожать придется именно «горняков».

«Манчестер Сити» – «Шахтер»

«Манчестер Сити» – «Шахтер»Getty Images

Что ж, отличный выбор для свидетелей культа Пепа Гвардиолы, особенно если вспомнить, что прошлой осенью англичане в двух матчах прихлопнули этих же украинцев с общим счетом 9:0. Сейчас, учитывая провал с «Норвичем», тоже будет тотальный разгром, но разумнее взять скромные «минус полтора» и закрыть вопрос с профитом уже в первом тайме.

Срочно нажимай тут, пока коф не упал.

«Наполи» – «Ливерпуль» (17 сентября, 22:00)

Ставка: гости с форой 0 за 1,7.

Как этот «Ливерпуль» в принципе может проиграть? Непонятно. Как этот «Ливерпуль» может уступить «Наполи»? Никак.

Машина Клоппа вообще не дает сбоев, показывая лучший футбол на старте сезона. Но букмекеры почему-то оставляют Неаполю какие-то теоретические шансы (видимо, в качестве респекта за триллер с «Юве»), и этим обязательно нужно пользоваться. Нулевая фора – по-настоящему беспроигрышный расклад: либо Юрген размажет старика Карло, либо Анчелотти выцарапает ничейку, а деньги моментально прилетят обратно на счет.

Вся линия – здесь.

А еще:

  • Не ждите феерии от матча «Атлетико» и «Юве». Симеоне будет хладнокровно мстить за плей-офф в прошлом сезоне, а Турин – злобно огрызаться без явных попыток выиграть встречу. В общем, легчайший нижний тотал (меньше 2,5 за 1,55) без нервов и эксцессов. 18 сентября, 22:00.
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