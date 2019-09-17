«Зенит»

Питерский клуб вернулся в Лигу чемпионов после трехлетнего перерыва на еврокубок поменьше. В прошлом сезоне сине-бело-голубые также забрали русское чемпионство и летом пошумели на трансферном рынке. Петербуржцы вырвали из лап «Рубина» Алексея Сутормина из «Оренбурга», пригласили латераля «Гамбурга» Дугласа Сантоса, подписали под скамейку Йордана Осорио из «Порту», вернули в Россию Вячеслава Караваева и поддержали «Барселону» 40 миллионами за Малкома.

Все эти покупки сделаны под Лигу чемпионов, и будет провалом, если «Зенит» не выйдет из группы с «Лейпцигом» и «Бенфикой». Единственная опасность состоит в том, что у Сергея Семака нет должного опыта на таком уровне, и вообще главным тренером он работает лишь четвертый сезон.

«Лион»

Мемфис Депай, «Лион» – «Анже»Getty Images

У «Олимпика» идет очередная перестройка. Они удачно продали Менди, Ндомбеле и Фекира (почти 140 миллионов евро за троих) и экономно обновили состав. Новички Андерсен, Мендеш и Коне наверняка выйдут в старте против «Зенита», а резвый Рейн-Аделаид потерзает уставших Ракицкого с Ивановичем спуртом со скамейки.

Питерцам нужно надеяться на себя и на такого же неопытного коуча «Лиона». Для экс-игрока «Барсы» Сильвиньо это первая самостоятельная работа, но он пришел в связке со спортдиром и легендой клуба Жуниньо Пернамбукано.

Травмы и дисквалификации

У «Зенита» и «Лиона» нет людей на карточках и старых отстранениях, с дисциплиной все в порядке. Единственным, кто не сыграет из-за повреждения, станет титульная звезда РПЛ Малком. Он забивал во всех матчах с «Лионом» за «Барселону» и «Бордо», хотел отличиться и в этом, но повредил бедро еще в начале августа и до сих пор не восстановился.

Главные бомбардиры

Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Дуглас Сантос, «Зенит»Getty Images

Артем Дзюба наколотил в чемпионате России уже пять мячей в девяти матчах и заряжен на продолжение голевой серии. У них классная химия с Сердаром Азмуном, поэтому высокие центрбеки лионцев будут внимательно приглядывать за русским бомбардиром.

У «Олимпика» страшнее остальных Мусса Дембеле. 23-летний француз покатался по Англии с «Фулхэмом», провел два сезона в «Селтике» и второй год живет в Лионе. У него, как и у Дзюбы, пять забитых мячей, но не в девяти матчах, а в четырех – да, конверсия в Лиге 1 больше гола за игру.

Предыдущие встречи

«Зенит» играл с «Лионом» в последний визит в ЛЧ – в сезоне-2015/16. Сине-бело-голубые взяли на том групповом этапе у французов шесть очков. В Санкт-Петербурге русский клуб додавил соперника во втором тайме – 3:1. А на выезде питерцев вытащил дубль Дзюбы с двух ассистов Халка. В сумме тогда Артем положил «Олимпику» три мяча. Вот бы так же и сейчас.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Лион»

Прогноз

Победа «Зенита»: 5,10

Ничья: 4,00

Победа «Лиона»: 1,72

Трансляция

Игра начнется на «Стад де Люмьер» сегодня, 17 сентября, в 19:55 по московскому времени. Посмотреть матч «Зенит» – «Лион» можно будет на одном из русских федеральных каналов. Прямая текстовая онлайн-трансляция начнется на Eurosport.ru в 19:45 по Москве.

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