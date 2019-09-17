Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин готовится к матчу против «Атлетико» в плохом настроении. На тренировке Пипита старался отобрать мяч у одноклубников, но после неудачной попытки вспылил. Аргентинец чуть не врезался в тренера, пнул его ногой, а потом набросился на щит. Сначала показалось, что это шутка, но Игуаин действительно завелся. Успокоил нападающего Лео Бонуччи.

Гонсало вышел в стартовом составе во всех трех играх Серии А. На его счету один мяч.

Прошлый сезон 31-летний форвард провел в аренде в «Челси». Там Игуиан работал с Маурицио Сарри, который сейчас возглавляет «Ювентус».

«Думал, он хотя бы позвонит перед уходом». Сарри простил предательство Игуаина ради «Челси»

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