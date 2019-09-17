В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» – 1:1. Французский клуб владел небольшим преимуществом в первом тайме, но единственный мяч забил Сердар Азмун.

Второй тайм начался с пенальти в ворота «Зенита» – Мемфис Депай сильным ударом пробил Андрея Лунева. Больше голов в матче не было.

Во втором туре «Зенит» примет «Бенфику». Матч пройдет 2 октября.

В тот же день «Лион» наведается в Германию на игру с «РБ Лейцпиг».

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