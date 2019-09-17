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Яркий гол Азмуна и пенальти Депая – «Зенит» стартовал в ЛЧ с ничьей во Франции
Неплохой результат в самом начале кампании.
«Зенит» начал выступление в Лиге чемпионов-2019/20 с выездной ничьей против «Лиона» – 1:1.
Счет в игре после отличной стеночки с Артемом Дзюбой открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Во втором тайме хозяева выправили положение: Мемфис Депай реализовал пенальти, который сам же и заработал.
- Помимо «Зенита» и «Лиона», в группе G выступают «Бенфика» и «РБ Лейпциг».
- В следующем туре «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лион» – с «Лейпцигом».
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