Фанаты «Боруссии» организовали магический перфоманс – от этого вида захватывает дух
Лучшую поддержку в Европе оказывают на «Сигнал Идуна Парк».
Фанаты дортмундской «Боруссии» организовали красивейший перфоманс перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Когда игроки выходили на поле, на одной из хозяйских трибун молниеносно появилась желтая стена с эмблемой дортмундского клуба. «Сигнал Идуна Парк» традиционно зарядил своих мощнейшей энергетикой.
Вот еще прекрасный ракурс.
- Помимо «Барселоны» и «Боруссии», в группе F выступают «Интер» и «Славия».
- Ранее «Интер» и «Славия» сыграли вничью – 1:1.
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