В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Ред Булл Зальцбург» и «Генк».

Хозяева повели со счетом 5:1 уже в первом тайме. Хет-трик в составе «Зальцбурга» оформил 19-летний нападающий из Норвегии Эрлинг Холанн.

Первый мяч Холанн забил уже на второй минуте.

Спустя полчаса «Зальцбург» умчался в быструю контратаку, и Эрик оформил дубль.

Под занавес тайма «Генк» снова заигрался на чужой половине поля и пропустил еще одну контру, а дерзкий норвежец и не думал щадить соперника.

До 2019-го Эрлинг играл в «Мольде».

Помимо «Зальцбурга» и «Генка», в группе E выступают «Ливерпуль» и «Наполи».

«Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа в финальном матче обыграла «Тоттенхэм» (2:0).

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