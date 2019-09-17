Other Agency

Щегол 2000 года рождения за тайм положил первый хет-трик ЛЧ. Посмотри, как это было

Щегол 2000 года рождения за тайм положил первый хет-трик ЛЧ. Посмотри, как это было
Eurosport

26 мин. назад

В Норвегии подрастает новая звезда.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Ред Булл Зальцбург» и «Генк».

Хозяева повели со счетом 5:1 уже в первом тайме. Хет-трик в составе «Зальцбурга» оформил 19-летний нападающий из Норвегии Эрлинг Холанн.

Первый мяч Холанн забил уже на второй минуте.

Спустя полчаса «Зальцбург» умчался в быструю контратаку, и Эрик оформил дубль.

Под занавес тайма «Генк» снова заигрался на чужой половине поля и пропустил еще одну контру, а дерзкий норвежец и не думал щадить соперника.

  • До 2019-го Эрлинг играл в «Мольде».
  • Помимо «Зальцбурга» и «Генка», в группе E выступают «Ливерпуль» и «Наполи».
  • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа в финальном матче обыграла «Тоттенхэм» (2:0).

Фанаты «Боруссии» организовали магический перфоманс – от этого вида захватывает дух

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте