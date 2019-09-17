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Щегол 2000 года рождения за тайм положил первый хет-трик ЛЧ. Посмотри, как это было
В Норвегии подрастает новая звезда.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Ред Булл Зальцбург» и «Генк».
Хозяева повели со счетом 5:1 уже в первом тайме. Хет-трик в составе «Зальцбурга» оформил 19-летний нападающий из Норвегии Эрлинг Холанн.
Первый мяч Холанн забил уже на второй минуте.
Спустя полчаса «Зальцбург» умчался в быструю контратаку, и Эрик оформил дубль.
Под занавес тайма «Генк» снова заигрался на чужой половине поля и пропустил еще одну контру, а дерзкий норвежец и не думал щадить соперника.
- До 2019-го Эрлинг играл в «Мольде».
- Помимо «Зальцбурга» и «Генка», в группе E выступают «Ливерпуль» и «Наполи».
- «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа в финальном матче обыграла «Тоттенхэм» (2:0).
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