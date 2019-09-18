Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Лионом» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сложная игра, могли выиграть, могли и проиграть. Жалко, что пропустили с необязательного пенальти. «Лион» – хорошая команда, там собраны быстрые игроки. У нас более возрастная команда, поэтому пришлось внести некоторые коррективы.

Думаю, результат справедлив. Если бы пропустили с игры, было бы не так обидно. У нас были тоже моменты, пусть и не очень явные», – приводит слова Семака Sports.ru.

Высказался по поводу ничьей во Франции и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба: «Ничья – это, наверное, неплохой результат. Но когда ведешь 1:0 и пропускаешь с такого необязательного пенальти, то это немножко расстраивает. Но в целом, наверное, по игре. Могли сыграть, наверное, понаглее.

Мне кажется, у Азмуна фишка такая. Он уползает там при смерти, потом вылетает, забивает и опять уползает. Как феникс какой-то. Он показывает, что все, не может, ушел. Раз – вылетел, гол и опять ушел. Может, так усыпляет. То, что он забил, – это очень хорошо. Для него важно было, как мне кажется, потому что долгая безголевая серия была у него. Очень круто, что он забил, молодец. Подождите, а какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас».

Помимо «Зенита» и «Лиона», в группе G выступают «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лион» – с «Лейпцигом».

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