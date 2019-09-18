Семак трусливо сыграл во Франции. Тренер «Зенита» испугался соперника и статуса ЛЧ

«Зенит» наконец-то вернулся в Лигу чемпионов, и гимн лучшего клубного турнира континента прозвучит на великолепной «Газпром Арене». Смущает лишь одно – команда Семака, скорее всего, сыграет от обороны. Первый матч с «Лионом» стал ярким тому подтверждением. Сине-бело-голубые вышли на поле, имея в составе аж шесть номинальных защитников. А если учесть, что Барриос редко подключается в атаку, то из 11 игроков старта семь было оборонительного плана. Вполне разумная тактика, если в соперниках «Барса» или «Ливерпуль», которые будут давить весь матч. Но противостоял питерцам «Лион», который не побеждал во Франции три матча подряд.

Ярослав Ракицкий, «Зенит» – «Лион»Getty Images

Сергей Богданович чересчур перестраховался. Весь матч хозяева выглядели вяло, единственным живым игроком был Мемфис Депай, который частенько убегал от Караваева. С одной стороны, может сложиться впечатление, что играть в пять защитников намного безопаснее, но на самом же деле, численное преимущество не всегда помогает. При таком варианте оборонительных построений центрдефам намного сложнее опекать игроков при атаке, возникает путаница с их распределением. Именно отсюда возникают свободные зоны, упущенные соперники.

Подобные схемы необходимо тщательно наигрывать, «Зенит» же впервые в сезоне вышел с такой расстановкой. Как итог, жуткая нехватка игроков в центре поля и территориальное преимущество инертного «Лиона», который не показал ничего сверхъестественного. Еще сильнее атакующий потенциал питерцев был загублен после замены получившего травму Азмуна на Оздоева, который так же любит действовать в глубине.

На 78-й минуте вышел Олег Шатов вместо новичка Вячеслава Караваева – «Зенит» перешел на схему в четыре защитника. Именно в этот момент команда отодвинула «Лион» от своих ворот: для еще одного гола не хватило лишь сил, которые были оставлены ранее на постоянную оборону. Так что же помешало с самого начала сыграть по уже доведенной до совершенства 4-4-2? Кажется, что нерешительность главного тренера.

Но если вы подумали, что Сергея Богдановича смутил только грозный «Лион», вы ошибаетесь. Даже в РПЛ Семак порой действует от обороны, хотя там ему некого бояться. Например, игра со «Спартаком», у которого жуткие проблемы не только с обороной, но и с атакой. Весь матч с москвичами сине-бело-голубые сидели в глухой обороне: 58% на 42% по владению в пользу команды Кононова. Примером для питерцев может стать «Урал», который в матче с тем же соперником не закрылся в штрафной, а сыграл в открытый футбол.

У Семака собрана сильная команда из качественных исполнителей, лучших в лиге. Не стоит перестраивать схему и бояться соперника только потому, что он играет в ЛЧ. Тем более что «Лион» совсем ничем не удивил.

«Лион» – «Зенит» – 1:1

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