Матч чемпионата Франции против «Страсбура» превратился в унижение для Неймара. Бразилец вытерпел обидные оскорбления зрителей и даже забил победный мяч в добавленное время, но не вернул любовь фанатов «ПСЖ». Даже Томас Тухель не осудил неприязнь ультрас к главной звезде. После попытки вернуться в «Барсу» болельщики и руководство потеряли уважение к Неймару и увидели в нем предателя.

В 2017-м после рекордного трансфера бразильца парижские шейхи ждали глобального внимания, игрового прогресса и выхода на новый уровень. В масштабах Франции «ПСЖ» давно превратился в топ-клуб, но для международного признания не хватало победы в ЛЧ. Ради еврокубка боссы купили Неймара за 222 млн евро, несмотря на риск нарушить правила ФФП. Эйфелеву башню в честь трансфера даже подсветили цветами клуба – успех в Европе превратился в задачу национального масштаба.

Если оценивать два сезона Неймара в Лиге чемпионов по статистике без контекста, бразилец оправдал раскрутку: 11 голов и 5 ассистов в 13 матчах. На самом деле самый дорогой игрок в мире лишь однажды сыграл за «ПСЖ» в плей-офф (поражение от «Реала» 1:3) и растворился на поле в важных выездных матчах против «Ливерпуля» и «Баварии» на групповом этапе. Главное воспоминание о парижской карьере Неймара в еврокубках – истерика в соцсетях после вылета от «МЮ».

Глупо предполагать, что после конфликта с клубом Неймар наконец спасет «ПСЖ» от провалов в Европе и превратит разбалансированную команду в конкурента «Ливерпуля». Бразилец спорил с Кавани из-за пенальти, не уважал Эмери и уже на второй год заскучал по Месси. Финты против аутсайдеров Лиги 1 не перевесили скандалы и пафос. В конце прошлого сезона президент клуба Нассер аль-Хелаифи открыто раскритиковал подход Нея и анонсировал новую стратегию развития: «Мне надоело поведение суперзвезд. У нас есть контрактные обязательства, но приоритет сейчас – лояльность проекту. Никто не заставлял его приходить».

Слова функционера оказались не просто оправданием за провал: токсичный бразилец действительно достал боссов не меньше болельщиков. По информации The Guardian, «ПСЖ» не возражал против возвращения Неймара в «Барсу», но не собирался терять на трансфере состояние и репутацию. Из-за этого Ней остался в Париже на третий год, но на этот раз его не боготворят, как раньше. Аль-Хелаифи действительно изменил управление и поддержал Тухеля нестандартными трансферами.

Во-первых, уже в начале лета Леонардо сментил Антеро Энрике на должности спортдира. Энрике взбесил Тухеля медлительностью и чуть не оставил команду с одним Верратти в опорной зоне: из-за конфликта с клубом Рабьо исключили из состава, а Паредес пришел в «ПСЖ» прямо перед закрытием трансферного окна. Полузащитник «Зенита» не был пределом мечтаний Тухеля – его купили, потому что директор не разобрался с ситуацией и не договорился с главными целями. К тому же именно Энрике отпустил Мотту, Матюиди, Ло Чельсо и Пасторе без адекватной замены. Неудивительно, что Тухель считал Антеро главным виновником проблем: из-за недостатка полузащитников тренер даже переместил на непрофильную позицию центрдефа Маркиньоса.

Томас ТухельGetty Images

Леонардо играл за «ПСЖ» и уже участвовал в его восхождении на вершину в начале 2010-х: пригласил Анчелотти, организовал переходы Тьяго Силвы, Верратти, Мотты и Ибрагимовича. Бразилец действительно переживал за клуб: он ушел после стычки с судьей в 2013-м. На этот раз его вернули, чтобы превратить «ПСЖ» из реалити-шоу в династию. «Когда смотришь на карьеру Леонардо в клубе, понимаешь, что этот человек умеет работать в спорте, – сказал журналист и писатель Мишель Коллар. – Он производит положительное впечатление. Не думаю, что кто-то в клубе недоволен его приходом».

Президент потребовал от Леонардо не показных трансферов, а полного взаимопонимания с тренером. В этом аль-Хелаифи проявил редкую для топ-клубов сознательность: не свалил вину за провальный сезон на Тухеля, а прислушался к немцу. Нечто подобное произошло с Клоппом в «Ливерпуле», но даже гениальному Юргену для формирования команды понадобились четыре года в Англии и полный авторитет в клубе. В «Реале» Перес благодаря Зидану пришел к осознанию, что звезды не гарантируют результат. В первый приход француза клуб сократил траты и выиграл три ЛЧ подряд. Теперь в «ПСЖ» поняли, что карусель тренеров и акцент на личностях мешают проекту. Осознание привело к самым необычным трансферам в современной истории клуба.

Мощнее всего усилили именно центр поля. Леонардо наконец договорился о трансфере опорника «Эвертона» Идриссы Гейе, за которым следил еще Энрике, и подписал Андера Эрреру как свободного агента. Сенегалец лидировал по отборам в АПЛ три последних сезона, а баск запомнился в «МЮ» идеальной персональной опекой Азара – такие игроки добавят «ПСЖ» баланса и спасут от провалов у своих ворот. В чемпионате Франции команде Тухеля не так нужны оборонительные полузаитники, но в плей-офф ЛЧ отсутствие чистильщиков грозит катастрофой.

Кроме них, в «Париж» перешли защитник сборной Франции U-21 Абду Диалло и левый вингер Пабло Сарабия из «Севильи», а Альфонсо Ареола обменяли на Кейлора Наваса. Ни один новичок не кажется звездой еврофутбола по меркам «ПСЖ» последних лет, но именно в этом проявился прогресс клуба: вместо имен руководство наконец обратило внимание на проблемные позиции и омолодило состав.

Баланс – ключевая характеристика топ-клуба. Нет никакого смысла в скиллах Нея, если ошибки защиты отменяют любое волшебство. При этом «Париж» не забыл об атаке и пригласил в аренду Икарди. Временный приезд Мауро и бесплатный трансфер Эрреры показали, что клуб скопировал прагматичную модель «Ювентуса»: в Турине заново раскрывают забытых футболистов и гармонично встраивают их с дорогими селебрити.

У «ПСЖ» достаточно мощная атака, чтобы не зависеть от Неймара. Аль-Хелаифи вряд ли разозлится на Тухеля, если тот усадит бразильца в запас и сбавит напряжение между клубом и фанатами. Кавани, Мбаппе и Икарди при поддержке Сарабии, Ди Марии и Дракслера напрягут защитников топ-клубов не меньше бразильца. Даже Шупо-Мотинг из «Стока», несмотря на статус мема за вынос из чужих ворот, уже забил два мяча и снял давление с Тухеля во время переговоров об Икарди.

Если раньше выходки Неймара оправдывал статус, сейчас бразилец лишился неприкосновенности. Его влияние в команде дополнительно пострадало, когда друг и соотечественник Нея Дани Алвес ушел в «Сан-Паулу», и больше никто в «ПСЖ» не поддерживает его импульсивность. «Неймар может покинуть «ПСЖ», если мы получим подходящее предложение, – сказал Леонардо в июле. – Клуб рассчитывает на игроков, которые хотят остаться и построить нечто великое. Нам не нужны те, кто делает одолжение». «ПСЖ» сохранил Неймара не из страха потерять лидера, а для демонстрации независимости: даже звезда не должна манипулировать клубом.

Неймар Getty Images

«ПСЖ» начал новый сезон не так убедительно, как прошлый, но для масштабной перестройки нужно время. Успех на старте не гарантирует стабильность и титулы. Год назад после разгрома «Монако» в матче за Суперкубок игроки облили Тухеля шаманским, а коуч исполнил «Happy» Фарелла Уильямса. Тогда команда впервые потеряла очки лишь в 15-м туре и рассчитывала на триумфальный сезон, но проиграла ослабленному «МЮ» с Янгом и Смоллингом. На этот раз «ПСЖ» уже проиграл «Ренну» и чуть не оступился со «Страсбуром», но выиграл намного более важную схватку. Тухель больше не создает условия для недовольного бразильца. Вместо этого он строит команду, которая не провалится в Лиге чемпионов.

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