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Неймар только мешает «ПСЖ» в ЛЧ. Команде Тухеля помогут новички

Неймар только мешает «ПСЖ» в ЛЧ. Команде Тухеля помогут новички
Василий Легейдо

1 час назад

В Париже наконец поняли, что капризная звезда – не гарантия успеха.

Матч чемпионата Франции против «Страсбура» превратился в унижение для Неймара. Бразилец вытерпел обидные оскорбления зрителей и даже забил победный мяч в добавленное время, но не вернул любовь фанатов «ПСЖ». Даже Томас Тухель не осудил неприязнь ультрас к главной звезде. После попытки вернуться в «Барсу» болельщики и руководство потеряли уважение к Неймару и увидели в нем предателя.

В 2017-м после рекордного трансфера бразильца парижские шейхи ждали глобального внимания, игрового прогресса и выхода на новый уровень. В масштабах Франции «ПСЖ» давно превратился в топ-клуб, но для международного признания не хватало победы в ЛЧ. Ради еврокубка боссы купили Неймара за 222 млн евро, несмотря на риск нарушить правила ФФП. Эйфелеву башню в честь трансфера даже подсветили цветами клуба – успех в Европе превратился в задачу национального масштаба.

Если оценивать два сезона Неймара в Лиге чемпионов по статистике без контекста, бразилец оправдал раскрутку: 11 голов и 5 ассистов в 13 матчах. На самом деле самый дорогой игрок в мире лишь однажды сыграл за «ПСЖ» в плей-офф (поражение от «Реала» 1:3) и растворился на поле в важных выездных матчах против «Ливерпуля» и «Баварии» на групповом этапе. Главное воспоминание о парижской карьере Неймара в еврокубках – истерика в соцсетях после вылета от «МЮ».

Глупо предполагать, что после конфликта с клубом Неймар наконец спасет «ПСЖ» от провалов в Европе и превратит разбалансированную команду в конкурента «Ливерпуля». Бразилец спорил с Кавани из-за пенальти, не уважал Эмери и уже на второй год заскучал по Месси. Финты против аутсайдеров Лиги 1 не перевесили скандалы и пафос. В конце прошлого сезона президент клуба Нассер аль-Хелаифи открыто раскритиковал подход Нея и анонсировал новую стратегию развития: «Мне надоело поведение суперзвезд. У нас есть контрактные обязательства, но приоритет сейчас – лояльность проекту. Никто не заставлял его приходить».

Слова функционера оказались не просто оправданием за провал: токсичный бразилец действительно достал боссов не меньше болельщиков. По информации The Guardian, «ПСЖ» не возражал против возвращения Неймара в «Барсу», но не собирался терять на трансфере состояние и репутацию. Из-за этого Ней остался в Париже на третий год, но на этот раз его не боготворят, как раньше. Аль-Хелаифи действительно изменил управление и поддержал Тухеля нестандартными трансферами.

Во-первых, уже в начале лета Леонардо сментил Антеро Энрике на должности спортдира. Энрике взбесил Тухеля медлительностью и чуть не оставил команду с одним Верратти в опорной зоне: из-за конфликта с клубом Рабьо исключили из состава, а Паредес пришел в «ПСЖ» прямо перед закрытием трансферного окна. Полузащитник «Зенита» не был пределом мечтаний Тухеля – его купили, потому что директор не разобрался с ситуацией и не договорился с главными целями. К тому же именно Энрике отпустил Мотту, Матюиди, Ло Чельсо и Пасторе без адекватной замены. Неудивительно, что Тухель считал Антеро главным виновником проблем: из-за недостатка полузащитников тренер даже переместил на непрофильную позицию центрдефа Маркиньоса.

Томас Тухель

Томас ТухельGetty Images

Леонардо играл за «ПСЖ» и уже участвовал в его восхождении на вершину в начале 2010-х: пригласил Анчелотти, организовал переходы Тьяго Силвы, Верратти, Мотты и Ибрагимовича. Бразилец действительно переживал за клуб: он ушел после стычки с судьей в 2013-м. На этот раз его вернули, чтобы превратить «ПСЖ» из реалити-шоу в династию. «Когда смотришь на карьеру Леонардо в клубе, понимаешь, что этот человек умеет работать в спорте, – сказал журналист и писатель Мишель Коллар. – Он производит положительное впечатление. Не думаю, что кто-то в клубе недоволен его приходом».

Президент потребовал от Леонардо не показных трансферов, а полного взаимопонимания с тренером. В этом аль-Хелаифи проявил редкую для топ-клубов сознательность: не свалил вину за провальный сезон на Тухеля, а прислушался к немцу. Нечто подобное произошло с Клоппом в «Ливерпуле», но даже гениальному Юргену для формирования команды понадобились четыре года в Англии и полный авторитет в клубе. В «Реале» Перес благодаря Зидану пришел к осознанию, что звезды не гарантируют результат. В первый приход француза клуб сократил траты и выиграл три ЛЧ подряд. Теперь в «ПСЖ» поняли, что карусель тренеров и акцент на личностях мешают проекту. Осознание привело к самым необычным трансферам в современной истории клуба.

Мощнее всего усилили именно центр поля. Леонардо наконец договорился о трансфере опорника «Эвертона» Идриссы Гейе, за которым следил еще Энрике, и подписал Андера Эрреру как свободного агента. Сенегалец лидировал по отборам в АПЛ три последних сезона, а баск запомнился в «МЮ» идеальной персональной опекой Азара – такие игроки добавят «ПСЖ» баланса и спасут от провалов у своих ворот. В чемпионате Франции команде Тухеля не так нужны оборонительные полузаитники, но в плей-офф ЛЧ отсутствие чистильщиков грозит катастрофой.

Кроме них, в «Париж» перешли защитник сборной Франции U-21 Абду Диалло и левый вингер Пабло Сарабия из «Севильи», а Альфонсо Ареола обменяли на Кейлора Наваса. Ни один новичок не кажется звездой еврофутбола по меркам «ПСЖ» последних лет, но именно в этом проявился прогресс клуба: вместо имен руководство наконец обратило внимание на проблемные позиции и омолодило состав.

Баланс – ключевая характеристика топ-клуба. Нет никакого смысла в скиллах Нея, если ошибки защиты отменяют любое волшебство. При этом «Париж» не забыл об атаке и пригласил в аренду Икарди. Временный приезд Мауро и бесплатный трансфер Эрреры показали, что клуб скопировал прагматичную модель «Ювентуса»: в Турине заново раскрывают забытых футболистов и гармонично встраивают их с дорогими селебрити.

У «ПСЖ» достаточно мощная атака, чтобы не зависеть от Неймара. Аль-Хелаифи вряд ли разозлится на Тухеля, если тот усадит бразильца в запас и сбавит напряжение между клубом и фанатами. Кавани, Мбаппе и Икарди при поддержке Сарабии, Ди Марии и Дракслера напрягут защитников топ-клубов не меньше бразильца. Даже Шупо-Мотинг из «Стока», несмотря на статус мема за вынос из чужих ворот, уже забил два мяча и снял давление с Тухеля во время переговоров об Икарди.

Если раньше выходки Неймара оправдывал статус, сейчас бразилец лишился неприкосновенности. Его влияние в команде дополнительно пострадало, когда друг и соотечественник Нея Дани Алвес ушел в «Сан-Паулу», и больше никто в «ПСЖ» не поддерживает его импульсивность. «Неймар может покинуть «ПСЖ», если мы получим подходящее предложение, – сказал Леонардо в июле. – Клуб рассчитывает на игроков, которые хотят остаться и построить нечто великое. Нам не нужны те, кто делает одолжение». «ПСЖ» сохранил Неймара не из страха потерять лидера, а для демонстрации независимости: даже звезда не должна манипулировать клубом.

Неймар

Неймар Getty Images

«ПСЖ» начал новый сезон не так убедительно, как прошлый, но для масштабной перестройки нужно время. Успех на старте не гарантирует стабильность и титулы. Год назад после разгрома «Монако» в матче за Суперкубок игроки облили Тухеля шаманским, а коуч исполнил «Happy» Фарелла Уильямса. Тогда команда впервые потеряла очки лишь в 15-м туре и рассчитывала на триумфальный сезон, но проиграла ослабленному «МЮ» с Янгом и Смоллингом. На этот раз «ПСЖ» уже проиграл «Ренну» и чуть не оступился со «Страсбуром», но выиграл намного более важную схватку. Тухель больше не создает условия для недовольного бразильца. Вместо этого он строит команду, которая не провалится в Лиге чемпионов.

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