«Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Ливерпуля» – 2:0.

Во втором тайме голкипер англичан Адриан, подменяющий травмированного Алиссона, совершил героический сэйв. Да как он вообще вытащил этот мяч?

Впрочем, геройства Адриана не помогли «Ливерпулю» – команда Юргена Клоппа уступила после меткого пенальти в исполнении Дриса Мертенса и гола Фернандо Льоренте.

Помимо «Ливерпуля» и «Наполи», в группе E выступают «Зальцбург» и «Генк».

В прошлом году «Ливерпуль» тоже уступил «Наполи» на выезде на групповом этапе ЛЧ (0:1).

Щегол 2000 года рождения за тайм положил первый хет-трик ЛЧ. Посмотри, как это было

Качай приложение Eurosport для iOS или Android