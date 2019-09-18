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Гениальный сэйв Адриана не помог «Ливерпулю» – 2 банки «Наполи» приговорили Клоппа к поражению
Вирджил ван Дейк давно не играл так плохо.
«Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Ливерпуля» – 2:0.
Во втором тайме голкипер англичан Адриан, подменяющий травмированного Алиссона, совершил героический сэйв. Да как он вообще вытащил этот мяч?
Впрочем, геройства Адриана не помогли «Ливерпулю» – команда Юргена Клоппа уступила после меткого пенальти в исполнении Дриса Мертенса и гола Фернандо Льоренте.
- Помимо «Ливерпуля» и «Наполи», в группе E выступают «Зальцбург» и «Генк».
- В прошлом году «Ливерпуль» тоже уступил «Наполи» на выезде на групповом этапе ЛЧ (0:1).
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