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Гениальный Тер Штеген потащил пенальти Ройса и спас «Барсу» в Дортмунде

Гениальный Тер Штеген потащил пенальти Ройса и спас «Барсу» в Дортмунде
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Этот момент можно смаковать долго. И что, Мануэль Нойер все еще №1 в сборной Германии?

«Барселона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда – 0:0.

Каталонцы могли и проиграть, но во втором тайме Марк-Андре Тер Штеген потащил пенальти в исполнении своего соотечественника – Марко Ройса.

  • Помимо «Барселоны» и «Боруссии», в группе F выступают «Славия» и «Интер».
  • «Интер» и «Славия» в первом туре сыграли вничью – 1:1.

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