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Гениальный Тер Штеген потащил пенальти Ройса и спас «Барсу» в Дортмунде
Этот момент можно смаковать долго. И что, Мануэль Нойер все еще №1 в сборной Германии?
«Барселона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда – 0:0.
Каталонцы могли и проиграть, но во втором тайме Марк-Андре Тер Штеген потащил пенальти в исполнении своего соотечественника – Марко Ройса.
- Помимо «Барселоны» и «Боруссии», в группе F выступают «Славия» и «Интер».
- «Интер» и «Славия» в первом туре сыграли вничью – 1:1.
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