«Барселона» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда – 0:0.

Каталонцы могли и проиграть, но во втором тайме Марк-Андре Тер Штеген потащил пенальти в исполнении своего соотечественника – Марко Ройса.

Помимо «Барселоны» и «Боруссии», в группе F выступают «Славия» и «Интер».

«Интер» и «Славия» в первом туре сыграли вничью – 1:1.

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