Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, о чем переговорил после финального свистка с коучем «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Я посоветовал Клоппу не волноваться. Потому что если он проигрывает здесь, то, значит, пройдет дальше и возьмет Лигу чемпионов. Я успокоил его!» – пояснил Анчелотти. Его цитирует Football Italia.

«Ливерпуль» уступил «Наполи» в стартовом матче Лиги чемпионов и дважды пропустил в последние 10 минут – 0:2. В сезоне-2018/19 команды также встречались на групповом этапе, и на «Сан-Паулу» партенопеи оказались лучше – 1:0.

Неаполитанцы стали первым за семь лет клубом Серии А, который одолел действующего победителя ЛЧ на групповом этапе.

Карло Анчелотти в четвертый раз обыграл текущего обладателя Кубка чемпионов и сделал это с четырьмя разными командами.

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