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Анчелотти: «Посоветовал Клоппу не волноваться. Если он проигрывает здесь, то потом берет ЛЧ»
Классная тенденция, Юргену понравится.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, о чем переговорил после финального свистка с коучем «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
«Я посоветовал Клоппу не волноваться. Потому что если он проигрывает здесь, то, значит, пройдет дальше и возьмет Лигу чемпионов. Я успокоил его!» – пояснил Анчелотти. Его цитирует Football Italia.
«Ливерпуль» уступил «Наполи» в стартовом матче Лиги чемпионов и дважды пропустил в последние 10 минут – 0:2. В сезоне-2018/19 команды также встречались на групповом этапе, и на «Сан-Паулу» партенопеи оказались лучше – 1:0.
- Неаполитанцы стали первым за семь лет клубом Серии А, который одолел действующего победителя ЛЧ на групповом этапе.
- Карло Анчелотти в четвертый раз обыграл текущего обладателя Кубка чемпионов и сделал это с четырьмя разными командами.
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