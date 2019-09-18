Чисто стилистически «Боруссии» удобно играть против команд, заточенных под владение мячом. При Люсьене Фавре дортмундцы стали одной из лучших контратакующих фирм Европы. «Барселона» могла попасть под их сильную сторону, и это не стало бы таким уж провалом или по крайней мере сюрпризом. Но каталонцы развалились, когда «Боруссия» получила мяч и территорию – это совсем позор, учитывая характеристики «Дортмунда».

В статистическом плане ужас «Барсы» легко описать с помощью явных голевых моментов. К ним компания Opta относит выходы один на один и удары с очень близкой дистанции. Таких моментов у «Боруссии» было пять штук. Из первого дня ЛЧ больше позволил создать только бедный «Генк». Даже тут «Барса» в проигрыше: если «Зальцбург» обострял в своем матче после контратак, то «Дортмунд» – после позиционных атак, в которых Фавр как минимум не силен.

Явные моменты «РБ Зальцбург» 7 «Боруссия» 5 «Лилль» 3 «Бенфика» 3

То же самое касается эффективности «Барсы» в атаке. Если бы провалы в защите команда замаскировала хоть какой-то остротой, ей не пришлось бы весь результат спихивать на Марк-Андре Тер Штегена. Но за 90 минут каталонцы только четыре раза пробили с игры. Это худший результат среди всех 16 команд, игравших во вторник.

С явными моментами тоже печаль. У команды Эрнесто Вальверде их не было вообще. На таком же уровне сыграли лишь «Лион» и «Ливерпуль». Да, у «Барселоны» был самый серьезный и неудобный соперник, но на фоне паршивой игры в защите перфоманс становится безоговорочно плохим.

Удары с игры «Барселона» 4 «Валенсия» 5 «Славия» 8 «Наполи» 8

Тут стоит отдать должное «Боруссии». Они не отошли от привычного плана, но шикарно его исполнили. Важнейшую роль снова сыграл Марко Ройс. Без мяча он опускался к полузащитникам и персонально опекал Серхио Бускетса.

Для Ройса это не первый опыт такой игры. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» он похожим образом обезвредил Тьяго Алькантару. Более того, именно с его отбора против испанца началась вторая голевая атака «Дортмунда». «Боруссия» не просто лишила мюнхенцев ключевого игрока при розыгрыше мяча, но и напрямую извлекла из этого преимущество.

Бускетс в этом смысле – не менее важная фигура для «Барселоны». Вероятно, Серхио стал даже еще полезнее в последние годы, когда команда отказалась от некоторых принципов Кройфа. Иногда он в одиночку отвечает за доставку мяча на чужую треть. Благодаря Ройсу «Дортмунд» лишил «Барселону» и этой опции – проблемы с игрой первым номером были неизбежны.

Мяч на трети «Барсы» – Ройс рядом с БускетсомEurosport

Мяч на половине «Боруссии» – Ройс не отходит от БускетсаEurosport

Из-за того, что Бускетс был грамотно перекрыт, Артур и Френки де Йонг играли ниже обычного. Они не могли открываться высоко и ждать мяч на трети «Боруссии» – Серхио тупо не получал его, чтобы найти там партнеров. Это привело к двум негативным моментам.

Во-первых, «Барсе» пришлось слишком сильно задействовать фланги – там за «Боруссию» играла не только боковая линия, но и обстоятельства в виде травмы Жорди Альбы. Во-вторых, каталонцы лишились идеальных условий для контрпрессинга – если бы Де Йонгу и Артуру не пришлось так много времени тратить на розыгрыш мяча, команда могла бы большими силами вступать в отбор сразу после потери. Иногда для создания моментов «Барсе» хватает и этого.

Расположение атакующих игроков еще больше минимизировало остроту. В «Атлетико» Антуан Гризманн, как правило, располагался в зоне Лео Месси – между правым флангом и нападением. Без Месси в составе логично использовать его там, тем более что молодой Ансу Фати все время в «Барсе» провел слева – эта позиция ему хотя бы знакома. Вальверде решил по-другому: Фати стартовал справа, Гризманн – слева.

Естественным образом Антуан лишился смещений под рабочую левую ногу. Это еще больше замедляло ритм игры. У «Барселоны» не было игроков между линиями – Аксель Витсель и Томас Дилейни могли сосредоточиться только на Артуре и Де Йонге. Открывания Гризманна в привычной зоне могли бы подкинуть для них дилемму – опорникам «Дортмунда» пришлось бы разрываться между Антуаном и номинальными соперниками.

Такой расклад позволял хозяевам не только продышаться, но и относительно длинными отрезками владеть мячом. Все логично. Раз «Барселона» плохо располагается в атаке – «Боруссии» нет смысла прижиматься. Раз «Барселона» неудачно контрпрессингует – «Боруссия» возвращает мяч и переходит в свою атаку.

Там хозяева создавали остроту опять же с помощью Ройса. Его движение либо напрямую вскрывало опорную зону «Барсы», либо вынуждало каталонцев вжиматься в штрафную. К такому сценарию они не привыкли по Ла Лиге, поэтому обе опции приводили к убойным моментам.

Ниже – эпизод из первого тайма. Ройс специально уводит Бускетса ближе к правому флангу. Если бы Серхио не пошел за ним, Марко создал бы численный перевес на краю. Бускетс выдернулся – оголилась опорная зона. Туда следует пас на Пако Алькасера.

Опорная зона «Барселоны»Eurosport

Во втором тайме позицию опорника в «Барсе» занял Де Йонг. Проблемы не просто сохранились, но и увеличились в масштабах. На эпизоде ниже Френки слишком зациклен на Ройсе, хотя рядом уже есть Артур. Из-за этого Де Йонг не может подстраховать партнеров на правом фланге, а в опорной снова большая дыра. Этим пользуется Рафаэл Геррейру.

Опорная зона: у Де Йонга проблемыEurosport

Карта передач «Боруссии» под удар показывает – острые пасы шли либо в опорную, либо из опорной зоны. Ройс не принимал в них прямого участия, но как раз замыкал атаки, проходившие по такому сюжету. Марко пробил шесть раз – всего на один меньше, чем вся «Барселона».

От статуса главного героя тура его откинула реализация. В эти шесть ударов Марко вошел пенальти и еще четыре явных момента с игры. Ройс запорол их все. Это немедленно сделало лучшим игроком матча Тер Штегена. Здорово, учитывая недооцененность Марк Андре, но точно неприятно для «Барселоны». «Дортмунд» был значительно лучше в режиме, который до игры им прямо совсем не подходил.

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