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«Барса» – худшая команда первого дня ЛЧ. «Боруссия» разорвала опорную, от разгрома спас Тер Штеген
«Дортмунд» подвела лишь реализация.
Чисто стилистически «Боруссии» удобно играть против команд, заточенных под владение мячом. При Люсьене Фавре дортмундцы стали одной из лучших контратакующих фирм Европы. «Барселона» могла попасть под их сильную сторону, и это не стало бы таким уж провалом или по крайней мере сюрпризом. Но каталонцы развалились, когда «Боруссия» получила мяч и территорию – это совсем позор, учитывая характеристики «Дортмунда».
В статистическом плане ужас «Барсы» легко описать с помощью явных голевых моментов. К ним компания Opta относит выходы один на один и удары с очень близкой дистанции. Таких моментов у «Боруссии» было пять штук. Из первого дня ЛЧ больше позволил создать только бедный «Генк». Даже тут «Барса» в проигрыше: если «Зальцбург» обострял в своем матче после контратак, то «Дортмунд» – после позиционных атак, в которых Фавр как минимум не силен.
|Явные моменты
|«РБ Зальцбург»
|7
|«Боруссия»
|5
|«Лилль»
|3
|«Бенфика»
|3
То же самое касается эффективности «Барсы» в атаке. Если бы провалы в защите команда замаскировала хоть какой-то остротой, ей не пришлось бы весь результат спихивать на Марк-Андре Тер Штегена. Но за 90 минут каталонцы только четыре раза пробили с игры. Это худший результат среди всех 16 команд, игравших во вторник.
С явными моментами тоже печаль. У команды Эрнесто Вальверде их не было вообще. На таком же уровне сыграли лишь «Лион» и «Ливерпуль». Да, у «Барселоны» был самый серьезный и неудобный соперник, но на фоне паршивой игры в защите перфоманс становится безоговорочно плохим.
|Удары с игры
|«Барселона»
|4
|«Валенсия»
|5
|«Славия»
|8
|«Наполи»
|8
Тут стоит отдать должное «Боруссии». Они не отошли от привычного плана, но шикарно его исполнили. Важнейшую роль снова сыграл Марко Ройс. Без мяча он опускался к полузащитникам и персонально опекал Серхио Бускетса.
Для Ройса это не первый опыт такой игры. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» он похожим образом обезвредил Тьяго Алькантару. Более того, именно с его отбора против испанца началась вторая голевая атака «Дортмунда». «Боруссия» не просто лишила мюнхенцев ключевого игрока при розыгрыше мяча, но и напрямую извлекла из этого преимущество.
Бускетс в этом смысле – не менее важная фигура для «Барселоны». Вероятно, Серхио стал даже еще полезнее в последние годы, когда команда отказалась от некоторых принципов Кройфа. Иногда он в одиночку отвечает за доставку мяча на чужую треть. Благодаря Ройсу «Дортмунд» лишил «Барселону» и этой опции – проблемы с игрой первым номером были неизбежны.
Мяч на трети «Барсы» – Ройс рядом с БускетсомEurosport
Мяч на половине «Боруссии» – Ройс не отходит от БускетсаEurosport
Из-за того, что Бускетс был грамотно перекрыт, Артур и Френки де Йонг играли ниже обычного. Они не могли открываться высоко и ждать мяч на трети «Боруссии» – Серхио тупо не получал его, чтобы найти там партнеров. Это привело к двум негативным моментам.
Во-первых, «Барсе» пришлось слишком сильно задействовать фланги – там за «Боруссию» играла не только боковая линия, но и обстоятельства в виде травмы Жорди Альбы. Во-вторых, каталонцы лишились идеальных условий для контрпрессинга – если бы Де Йонгу и Артуру не пришлось так много времени тратить на розыгрыш мяча, команда могла бы большими силами вступать в отбор сразу после потери. Иногда для создания моментов «Барсе» хватает и этого.
Расположение атакующих игроков еще больше минимизировало остроту. В «Атлетико» Антуан Гризманн, как правило, располагался в зоне Лео Месси – между правым флангом и нападением. Без Месси в составе логично использовать его там, тем более что молодой Ансу Фати все время в «Барсе» провел слева – эта позиция ему хотя бы знакома. Вальверде решил по-другому: Фати стартовал справа, Гризманн – слева.
Естественным образом Антуан лишился смещений под рабочую левую ногу. Это еще больше замедляло ритм игры. У «Барселоны» не было игроков между линиями – Аксель Витсель и Томас Дилейни могли сосредоточиться только на Артуре и Де Йонге. Открывания Гризманна в привычной зоне могли бы подкинуть для них дилемму – опорникам «Дортмунда» пришлось бы разрываться между Антуаном и номинальными соперниками.
Такой расклад позволял хозяевам не только продышаться, но и относительно длинными отрезками владеть мячом. Все логично. Раз «Барселона» плохо располагается в атаке – «Боруссии» нет смысла прижиматься. Раз «Барселона» неудачно контрпрессингует – «Боруссия» возвращает мяч и переходит в свою атаку.
Там хозяева создавали остроту опять же с помощью Ройса. Его движение либо напрямую вскрывало опорную зону «Барсы», либо вынуждало каталонцев вжиматься в штрафную. К такому сценарию они не привыкли по Ла Лиге, поэтому обе опции приводили к убойным моментам.
Ниже – эпизод из первого тайма. Ройс специально уводит Бускетса ближе к правому флангу. Если бы Серхио не пошел за ним, Марко создал бы численный перевес на краю. Бускетс выдернулся – оголилась опорная зона. Туда следует пас на Пако Алькасера.
Опорная зона «Барселоны»Eurosport
Во втором тайме позицию опорника в «Барсе» занял Де Йонг. Проблемы не просто сохранились, но и увеличились в масштабах. На эпизоде ниже Френки слишком зациклен на Ройсе, хотя рядом уже есть Артур. Из-за этого Де Йонг не может подстраховать партнеров на правом фланге, а в опорной снова большая дыра. Этим пользуется Рафаэл Геррейру.
Опорная зона: у Де Йонга проблемыEurosport
Карта передач «Боруссии» под удар показывает – острые пасы шли либо в опорную, либо из опорной зоны. Ройс не принимал в них прямого участия, но как раз замыкал атаки, проходившие по такому сюжету. Марко пробил шесть раз – всего на один меньше, чем вся «Барселона».
От статуса главного героя тура его откинула реализация. В эти шесть ударов Марко вошел пенальти и еще четыре явных момента с игры. Ройс запорол их все. Это немедленно сделало лучшим игроком матча Тер Штегена. Здорово, учитывая недооцененность Марк Андре, но точно неприятно для «Барселоны». «Дортмунд» был значительно лучше в режиме, который до игры им прямо совсем не подходил.
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