Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал собственное наследие после завершения карьеры.

«Мне бы хотелось закончить с футболом рекордсменом по «Золотым мячам». Мне бы грело сердце это достижение. Думаю, что заслуживаю этого.

Месси – фантастический человек, великолепный игрок. Но считаю, что должен взять шесть, семь, восемь «Золотых мячей». Я выше него по этому показателю», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Криштиану и Лео делят рекорд по «Золотым мячам», у обоих по пять наград лучшему игроку мира.

На последней церемонии France Football Роналду занял второе место и уступил только Луке Модричу из «Реала». Месси не попал в топ-3 в 2019 году.

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