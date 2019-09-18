Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» ответил на вопрос, не надоело ли ему часто встречаться с «горняками».

«Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз – с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Ман Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится.

Играть с «Шахтером» каждый раз интересно, и все матчи похожи друг на друга. Тяжело было противостоять команде Луческу. Помню, первая игра была очень сложной, и мы, по-моему, смогли победить на последней минуте.

Помню отличных футболистов, которые выступали в «Шахтере»: Срна, Виллиан – просто супер! Когда пришел Фонсека, то команда тоже была замечательно организована, не было разрывов между линиями, хотя в прошлом сезоне нам удалось довольно легко победить.

Я хочу сказать, что «Шахтер» по стилю – достаточно нестандартная для нас команда, она играет не так, как большинство коллективов АПЛ. Будет сложно и интересно. Скорее всего, будет достаточно близкий счет. Хочу также сказать, что я очень уважаю «Шахтер», – сказал на пресс-конференции Гвардиола. Его цитирует пресс-служба донецкого клуба.

Матч «Сити» с «Шахтером» пройдет 18 сентября в 22:00 по московскому времени.

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