Полузащитник сборной России Денис Черышев запостил в инстаграм совместную фотографию с партнерами по «Валенсии». Она сделана в раздевалке «Стэмфорд Бридж» после победного матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Семья», – подписал снимок Черышев на двух языках, русском и испанском.

«Bravo brat!!» – прокомментировал фото вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме.

«Валенсия» выиграла у «Челси» в стартовом матче ЛЧ – 1:0. Родриго забил на 74-й минуте, полузащитник «синих» Росс Баркли на 87-й не реализовал пенальти.

Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на газоне 92 минуты, после чего уступил место на поле Муктару Диакаби.

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