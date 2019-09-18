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«Семья». Черышев выложил фото из раздевалки после победы над «Челси»
Есть три очка на «Стэмфорд Бридж»!
Полузащитник сборной России Денис Черышев запостил в инстаграм совместную фотографию с партнерами по «Валенсии». Она сделана в раздевалке «Стэмфорд Бридж» после победного матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
«Семья», – подписал снимок Черышев на двух языках, русском и испанском.
«Bravo brat!!» – прокомментировал фото вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме.
- «Валенсия» выиграла у «Челси» в стартовом матче ЛЧ – 1:0. Родриго забил на 74-й минуте, полузащитник «синих» Росс Баркли на 87-й не реализовал пенальти.
- Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на газоне 92 минуты, после чего уступил место на поле Муктару Диакаби.
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