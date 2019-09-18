«Реал»

«Мадрид» устроил перезагрузку – вернул прошлой весной Зинедина Зидана и вручил ему права на крушение всего старого и строительство всего нового. Флорентино Перес отстегнул на трансферы 305,5 миллиона евро и купил коучу Азара, Йовича, Эдера Милитао и Менди.

Пока Зизу обходится старыми кадрами – вместо Йовича чаще выпускает Бензема, а Ферлана Менди использует для мотивации Марсело. Так что с «Парижем» сыграет еще старый «Мадрид» – если не по среднему возрасту, то точно по идеям Зидана.

«ПСЖ»

Чемпионы Франции не могли нормально комплектоваться из-за того, что все лето не понимали, уйдет от них Неймар или останется под Эйфелевой башней. Новый старый спортдир Леонардо целиком обновил вратарскую линию – спихнул Ареоля, Траппа и Буффона, выписал Наваса, Рико и Булку. Плюс трансферы скромных Эрреры, Гуйе, Сарабии и Диалло – ноль звезд, но все очень полезные.

Томас Тухель получил в последний день окна Мауро Икарди, и такую роскошь «Сен-Жермен» позволил себе только из-за массовых травм линия нападения. В чемпионате из-за этого парижане испытали проблемы с «Ренном», но остальных в Лиге 1 уработали, не приходя в сознание.

Травмы и дисквалификации

Неймар, «ПСЖ» – «Страсбур»Getty Images

У «ПСЖ» не будет Неймара – он поругался на судей игры с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне и схватил три матча дисквала (Спортивный арбитражный суд скостил бан до двух). Травмы получили также все игроки передней линии – Кавани и Дракслер не выйдут, Мбаппе под большим вопросом. Повреждение имеется у немецкого латераля Тило Керера и баскского новичка Андера Эрреры.

У «Реала» настоящий кадровый кризис. Серхио Рамос отбывает дисквалификацию за умышленную желтую с «Аяксом», Начо тоже пропустит игру за удаление во втором матче с «Амстердамом». Из-за травм Зизу не включил в заявку Марсело, Луку Модрича и Иско. Также там нет Федерико Вальверде и Браима Диаса – вряд ли они вышли бы на поле, но помогли в условиях цейтнота.

Главные бомбардиры

Карим Бензема, «Реал Мадрид»Getty Images

«Мадрид» надеется на полыхающий огонь Карима Бензема. У него четыре гола в четырех первых турах Примеры, причем только один матч он доиграл до финального свистка. При лени Бэйла, травме Азара и адаптации Йовича 31-летний Бензема идеально справляется с функциями основного голеадора. Возможно, впервые в карьере на «Сантьяго Бернабеу».

Тухель, вероятно, больше надеется на внезапный перформанс новичка Мауро Икарди. Он толком не дебютировал за «Сен-Жермен». Без основных игроков нападения «ПСЖ» справляется с Чупо-Мотингом, который не уехал в «Лечче» из-за требований по зарплате в Италии, и Ди Марией, переведенным повыше. Так что голы придут от кого-то из этих непрофильных страйкеров.

Предыдущие встречи

В Лиге чемпионов команды играли друг с другом четырежды за последние пять сезонов. В 2015-м «Мадрид» с «Парижем» попали в одну группу, и «бланкос» увезли четыре очка – выиграли на «Бернабеу» с единственным голом Начо и сгоняли нули во Франции.

В сезоне-2017/18 жребий свел клубы в 1/8 финала. В первой игре «Реал» перевернул ход встречи и превратил 0:1 в 3:1, а в ответке испанцы отстояли результат – 5:2 по итогам обоих матчей. Да, еще были драки в 1993-м и 1994-м (в Кубке кубков и Кубке УЕФА), и там дважды на стадии четвертьфинала дальше проходил «ПСЖ».

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Реал»

Прогноз

Победа «Реала»: 3,26

Ничья: 3,70

Победа «ПСЖ»: 2,23

Трансляция

Игра начнется на «Парк де Пренс» сегодня, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. Посмотреть матч «ПСЖ» – «Реал» (Мадрид) можно будет на одном из русских федеральных каналов. Прямая текстовая онлайн-трансляция начнется на Eurosport.ru в 21:50 по Москве.

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