Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон без объяснения причин удалил аккаунт в твиттере после матча Лиги чемпионов против «Наполи».

Во втором тайме Робертсон в штрафной сфолил против Хосе Кальехона и привез пенальти, реализованный Дрисом Мертенсом.

Подавляющее большинство мерсисайдских болельщиков обратило свой гнев на Кальехона, посчитав, что испанский футболист «Наполи» вполне мог остаться на ногах. Но неожиданная деактивация аккаунта Робертсона свидетельствует, что перепало и самому шотландцу, передает Liverpool Echo.

В то же время инстаграм Робертсона остается в рабочем состоянии, и болельщики в комментариях активно поддерживают Эндрю.

«Ливерпуль» проиграл в Неаполе со счетом 0:2.

В сезоне-2018/19 «красные» тоже проиграли «Наполи» на выезде, а в итоге выиграли Лигу чемпионов.

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