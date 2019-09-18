Жеребьевка Лиги чемпионов вновь свела «Манчестер Сити» и «Шахтер». На пресс-конференции Пеп Гвардиола пошутил, что у него уже есть квартира на Украине. Боссы «Шахтера» подыграли и подарили исполнительному директору «горожан» Омару Берраде и спортивному директору Чики Бегиристайну сувенирные паспорта и памятные вышиванки.

«Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы подарили им атрибуты украинской культуры», – написал в фейсбуке гендиректор «горняков» Сергей Палкин.

В прошлом сезоне «Сити» дважды обыграл украинцев с общим счетом 9:0.

В сезоне-2017/18 «Шахтер» дома победил 2:1, а в гостях сгорел 0:2.

Компанию украинцам и англичанам в группе С составят «Аталанта» и «Динамо» (Загреб).

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