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«Шахтер» вручил боссам «Сити» украинские паспорта

«Шахтер» вручил боссам «Сити» украинские паспорта
Eurosport

56 мин. назад

Пеп Гвардиола – с квартирой на Украине, Чики Бегиристайн – с украинским паспортом.

Жеребьевка Лиги чемпионов вновь свела «Манчестер Сити» и «Шахтер». На пресс-конференции Пеп Гвардиола пошутил, что у него уже есть квартира на Украине. Боссы «Шахтера» подыграли и подарили исполнительному директору «горожан» Омару Берраде и спортивному директору Чики Бегиристайну сувенирные паспорта и памятные вышиванки.

«Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы подарили им атрибуты украинской культуры», – написал в фейсбуке гендиректор «горняков» Сергей Палкин.

  • В прошлом сезоне «Сити» дважды обыграл украинцев с общим счетом 9:0.
  • В сезоне-2017/18 «Шахтер» дома победил 2:1, а в гостях сгорел 0:2.
  • Компанию украинцам и англичанам в группе С составят «Аталанта» и «Динамо» (Загреб).

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