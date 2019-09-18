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Фанаты «ПСЖ» нарисовали граффити возле «Парк де Пренс» и призвали Неймара уйти
Есть ощущение, что конфликт будет продолжаться еще очень долго.
Болельщики «Пари Сен-Жермен» все еще не простили бразильского нападающего Неймара после летней саги, связывавшей его с возвращением в «Барселону».
Как сообщает The Sun, перед матчем против «Реала» в Лиге чемпионов возле стадиона «Парк де Пренс» появился граффити, призывающий Неймара покинуть команду. «Неймар – на выход», – написали ультрас парижан возле зебры для пешеходов.
- В минувшие выходные Неймар сыграл первый матч в этом сезоне и принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром» (1:0).
- Матч «ПСЖ» – «Реал» начнется сегодня, 18 сентября, в 22:00 мск. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
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