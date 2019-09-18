Болельщики «Пари Сен-Жермен» все еще не простили бразильского нападающего Неймара после летней саги, связывавшей его с возвращением в «Барселону».

Как сообщает The Sun, перед матчем против «Реала» в Лиге чемпионов возле стадиона «Парк де Пренс» появился граффити, призывающий Неймара покинуть команду. «Неймар – на выход», – написали ультрас парижан возле зебры для пешеходов.

В минувшие выходные Неймар сыграл первый матч в этом сезоне и принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром» (1:0).

Матч «ПСЖ» – «Реал» начнется сегодня, 18 сентября, в 22:00 мск. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

«В Париже не место шлюхам». Фаны «ПСЖ» весь матч оскорбляли Неймара, он ответил победной бисиклетой

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