«ПСЖ» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Реал» – 3:0.

Счет в игре после ошибки Тибо Куртуа открыл вингер парижан Анхель ди Мария.

Затем Ди Мария развил преимущество «ПСЖ» классным ударом из-за пределов штрафной.

Сразу после второго гола Ди Марии отличился Гарет Бэйл, но главный арбитр Энтони Тейлор обратился за помощью к VAR и отменил мяч валлийца из-за игры рукой.

В компенсированное ко второму тайму время «Париж» умчался в быструю контратаку, и Тома Мёнье довел счет до разгромного.

Помимо «Реала» и «ПСЖ», в группе A выступают «Галатасарай» и «Брюгге».

В первом туре «Галатасарай» и «Брюгге» разошлись миром – 0:0.

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