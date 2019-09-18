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«ПСЖ» утрамбовал «Реал» тремя шикарными голами. Один клик – и они твои
Зинедин Зидан стартовал в своем любимом турнире с катастрофы.
«ПСЖ» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Реал» – 3:0.
Счет в игре после ошибки Тибо Куртуа открыл вингер парижан Анхель ди Мария.
Затем Ди Мария развил преимущество «ПСЖ» классным ударом из-за пределов штрафной.
Сразу после второго гола Ди Марии отличился Гарет Бэйл, но главный арбитр Энтони Тейлор обратился за помощью к VAR и отменил мяч валлийца из-за игры рукой.
В компенсированное ко второму тайму время «Париж» умчался в быструю контратаку, и Тома Мёнье довел счет до разгромного.
- Помимо «Реала» и «ПСЖ», в группе A выступают «Галатасарай» и «Брюгге».
- В первом туре «Галатасарай» и «Брюгге» разошлись миром – 0:0.
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