«Локомотив» начал еврокубковую кампанию выездным матчем с «Байером».

Железнодорожники оборонялись на старте игры и забили первыми. После неудачного аута Венделла Жоау Мариу продвинул мяч на Гжегожа Крыховяка, поляк вбежал в штрафную и расстрелял ворота.

«Локо» надежно стоял у своих ворот, но глупо пропустил. Ларс Бендер вбежал в штрафную по правому краю и прострелил в центр. Мяч после удара игрока «Байера» попал в Бенедикта Хёведеса и отлетел в сетку от немца.

Счастье пришло к московскому клубу внезапно. Голкипер леверкузенцев Лукаш Градецки ошибся при выносе мяча из штрафной и попал в Дмитрия Баринова, полузащитник в касание пробил в опустевшие ворота.

Во втором тайме «Локо» удержал нужный результат и набрал три очка в Леверкузене – 2:1.

Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» 1 октября примет мадридский «Атлетико».

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