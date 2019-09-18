«Манчестер Сити» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Шахтера» – 3:0.

Счет в игре открыл Рияд Марез: Илкай Гюндоган засадил в штангу, а алжирец добил мяч в пустые ворота.

Затем Марез выкатил ассист на Гюндогана, и «горожане» забили второй.

Во втором тайме «Сити» убежал в быструю контратаку, и Габриэл Жезус положил третий.

Помимо «Манчестер Сити» и «Шахтера», в группе C выступают «Аталанта» и загребское «Динамо».

«Аталанта» в первом туре сгорела в Загребе со счетом 0:4.

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