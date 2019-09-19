«Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ювентусом» – 2:2.

Счет в игре на 48-й минуте открыл вингер «бьянконери» Хуан Куадрадо.

Затем команда Маурицио Сарри удвоила преимущество – отличился Блез Матюиди.

Но «Атлетико» не сдался и внес мяч в ворота «Юве» усилиями Стефана Савича.

А на 90-й минуте хозяева реализовали еще один стандарт: мяч в ворота Войцеха Шченсного забил мексиканец Эктор Эррера.

Помимо «Атлетико» и «Ювентуса», в группе D выступают «Локомотив» и «Байер».

«Локомотив» в матче первого тура выиграл у леверкузенцев со счетом 2:1.

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