Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Какие ощущения, пока не понимаю. Эмоции и все силы оставили на поле. Очень рад, что забил. Какая была установка тренера? Я вам расскажу про козырь Палыча. Мы вчера на теории сидели 1 час 15 минут.

Мы смотрели два тайма с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали игру каждого футболиста. Знали, что они контролируют игру, поэтому ждали ошибку. Пару раз мы напрягали соперника на их половине поле, они не знали, что делать, и ошибались. Поэтому мы забили два мяча», – приводит слова Баринова Sport24.

«Локомотив» выиграл у «Байера» со счетом 2:1 и возглавил группу D.

Баринов забил леверкузенцам победный мяч, все голы можно посмотреть по ссылке.

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