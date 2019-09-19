Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в Лиге чемпионов над «Байером».

«Одно дело задание и тактические наработки, другое – исполнители. Главные действующие лица – это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо. Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили.

– Эта победа – стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил...

Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа. Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

«Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое – нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее. Но заглядывать далеко вперед нам не нужно – необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас», – цитирует Семина сайт «Локомотива».

Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» 1 октября примет мадридский «Атлетико».

«Локо» после первого круга – лидер группы, команда Диего Симеоне и «Ювентус» сыграли вничью.

«Локомотив» переехал «Байер» – пока Семин бурно радуется, посмотри видео голов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android