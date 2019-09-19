Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу в первом туре Лиги чемпионов над «Реалом».

«Во-первых, если кто-то спросит меня сейчас, выиграем ли мы Лигу чемпионов, я уйду. Просто встану и уйду.

Это была действительно командная игра как с мячом, так и без него. Игроки готовы работать и становиться лучше. Сегодня мы это доказали, хотя делать это каждые три дня непросто. Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может помочь нам. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять груз ответственности с игроков. Но, конечно, невозможно играть без них каждый матч, нам нужны все игроки.

Я очень долго боролся за то, чтобы иметь в команде Гуйе. Он просто машина. Он никогда не останавливается и отбирает много мячей. Это невероятно важно в играх с командами вроде «Реала». С ним, Маркиньосом и Верратти у нас был порядок в полузащите.

Ди Мария в течение года показывал, что он способен играть вот так. Его левая волшебна, его статистика в «ПСЖ» исключительна. Он всегда играет ключевую роль, забивая и отдавая пасы. Он и в защите очень полезен. Он закрыл Карвахаля и был хорош слева в игре с Бернатом», – цитирует Тухеля сайт УЕФА.

«ПСЖ» разгромил «Реал» со счетом 3:0.

В другом матче группы A «Галатасарай» и «Брюгге» разошлись миром – 0:0.

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