«Локомотив» (руководство, игроки, тренеры и болельщики) ясно намекнул прессе на реванш, в который слабо верилось. Форма так себе, Миранчуков нет, с трансферами затянули, даже болельщиков мало приехало. «Байер» выделил 600 мест для гостей. На «Шальке» тогда приехала тысяча, даже Лига Европы собирала по тысяче в Ницце и Оломоуце, а на деле в Леверкузене и 600 не набралось. «Ожидаем 27 тысяч болельщиков, 260 из них – из России. Аншлага не будет, основная причина – отказ москвичей полностью выкупать квоту. Мы с нетерпением ждем матча против очень интересного соперника», – отрапортовала пресс-служба «Байера».

Про билеты лучше всего ответил болельщик «Локо» из Гамбурга Ларс, который в детстве переехал сюда из Москвы.

– Немцы знают что-нибудь про российский футбол и «Локомотив»?

– Не особо. Бывает, интересуются ЦСКА или «Спартаком», но «Локомотивом» – нет. «Зенитом» два-три человека интересовались, но в целом русский футбол у них не вызывает вопросов, потому что они Бундеслигу смотрят, а РПЛ – нет.

– Можешь сравнить уровень жизни в Москве и Гамбурге?

– Что там, что тут – везде выходит одно и то же. В Москве инфраструктура получше, метро, еще народу много – это большой город. А в Гамбурге этого не хватает, тесноты этой. Еще в Гамбурге эгоисты все, тут познакомиться тяжелее, чем в Москве.

– На выезды гоняешь?

– Да. Вот с «Шальке» ездил в Москву.

– А почему на «Шальке» было много болельщиков «Спартака», а в этот раз – пара сотен?

– Потому что билеты продают только через кассу «Локомотива». Только на стадионе в Черкизово. А мне из Гамбурга неудобно ехать в Москву за билетом. Вот в чем проблема. Продавали бы через интернет, другое дело. А я что, дурак, полечу в другую страну за двумя билетами?

– То есть «Локо» не думает о болельщиках?

– Получается, да. В Европе столько русских живет, среди них кто-то да болеет за «Локо», а попасть на матч проблематично. Мне пришлось покупать здесь билет уже, но на гостевую-то с ним не пускают. Вот еще в чем проблема.

– Ладно, кто выиграет-то?

– «Локомотив» 2:1.

***

В Леверкузен я поехал на крутой BMW (не на своей) – очень хотелось проверить немецкие автобаны. Их прелесть в участках без ограничения скорости (в соседних странах максимум 130 км/ч), то есть гнать можно мама не горюй.

Леверкузен – пригород Кельна, а так как запад Германии исторически развит и густо заселен, тут каждые 20-30 км клубы Бундеслиги, поэтому мы сначала не понимали, приехали в Леверкузен или, например, в Дуйсбург, Бонн или Мёнхенгладбах – по антуражу было непонятно. Ни баннеров, ни фанатов в красно-черных футболках, ничегошеньки.

Город – уютный и маленький. Как и в Тольятти, почти все в нем заняты на градообразующем концерне «Байер», а болельщики нам не встречались вообще, пока вплотную не подкатили к арене.

Стадион БайераEurosport

В пристадионном парке один коренной немец (ну, вы поняли) пытался впарить нам билет на гостевуху за 25 евро, потом за 20, потом за 15, но нам не надо было, а с Ларсом мы познакомились позже.

Казалось иногда, что стюардов даже больше фанатов – улицы они перекрыли, запретили стоянку и советовали парковаться где-то в 5 км от стадиона, что, конечно, оказалось полной чушью – стоило просто тщательнее искать. Кстати, как и в России, у немцев большие проблемы с английским.

Потом начался футбол.

Крыховяк как всегда поспевал за всем. Говорят, в перерыве он даже сбегал по делам в Польшу к родственникам.

Смолов как всегда не забил, но причастен ко всем голам, а его финтам и технике аплодировали иностранные журналисты. А русские журналисты не аплодировали, потому что их было всего два – комментаторы Кривохарченко и Шнякин.

Мурило отныне основной опорник «Локо». А точнее – выдвинутый вперед центрдеф, что-то среднее между Бариновым и двойкой ЦЗ.

Баринов – новый капитан «Локомотива». В прошлой ЛЧ клуб транжирил моменты и пропускал, в этом году с реализацией получше, в том числе потому что Дима со второго раза попал по пустым воротам. Спасибо за победный гол, дорогой.

Баринов и Хёведес празднуют победу над «Байером»Getty Images

Игнатьев – тот самый тип, который раскрылся к 30 (как Широков или Варди). Перехваты и чистый отбор – его сильная сторона.

Гильерме, как всегда, собрал все на выходах и сохранил победу на 89-й минуте.

Мариу – чемпион Европы и универсальный солдат. Очевидно, игра на фланге – не его. Но даже там он лучше любого другого игрока «Локо».

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки, спасибо! Это словак, который стал финном. Он катает в Словакию каждое лето, где ему нравятся пиво и погода, а еще он рекордсмен Бундеслиги по скорости удаления с поля. И отлично играет ногами!

Семин третий год подряд уткнул Уткина.

Юрий СеминGetty Images

Последние три года Василий как по заказу хейтит Палыча и особенно часто вспоминает про его возраст и старый подход, при этом уже не пересчитать, сколько раз Семин ответил на критику хорошим результатом.

Так произошло и в этот раз.

– Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа. Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча играть в 11:30 утра на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

Палыч попросил побольше писать про календарь.

Пишу: составители, вы с ума посходили там все что ли?!

«Байер» – «Локомотив» – 1:2

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