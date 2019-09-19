Мадридский «Реал» ужасно стартовал в Лиге чемпионов, разгромно уступив на выезде «ПСЖ» – 0:3.

Более того, за весь матч «бланкос» ни разу не попали в створ. Это случилось впервые за 167 игр в ЛЧ – с того момента, как Opta собирает статистику (с сезона-2003/04).

Помимо «Реала» и «ПСЖ», в группе A выступают «Галатасарай» и «Брюгге», которые сыграли вничью 0:0.

Анхель Ди Мария – второй игрок в истории Лиги чемпионов, который отметился дублем в воротах «Реала» и «Барселоны». Первый – Марио Жардел.

«ПСЖ» утрамбовал «Реал» тремя шикарными голами. Один клик – и они твои

Качай приложение Eurosport для iOS или Android