Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме в матче Лиги чемпионов против «Байера» сделал несколько классных сэйвов, но самым запоминающимся моментом стал фейл русского бразильца.

Голкипер пошел на мяч, но не поймал – тот пролетел у него между ног. Мяч попал к Мурило, который и вынес его из штрафной.

«Локомотив» обыграл «Байер» – 2:1.

«Локо» после первого круга – лидер группы. «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью.

«Я что, дурак лететь в Москву за билетами?» «Локо» сделал «Байер» и Уткина, но забыл про фанатов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android