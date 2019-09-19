Eurosport
Гилерме эффектно махнул мимо мяча и пустил его между ног. Хорошо, что не в ворота
На этот раз обошлось.
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме в матче Лиги чемпионов против «Байера» сделал несколько классных сэйвов, но самым запоминающимся моментом стал фейл русского бразильца.
Голкипер пошел на мяч, но не поймал – тот пролетел у него между ног. Мяч попал к Мурило, который и вынес его из штрафной.
- «Локомотив» обыграл «Байер» – 2:1.
- «Локо» после первого круга – лидер группы. «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью.
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