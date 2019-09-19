Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан проанализировал поражение от «ПСЖ» на старте Лиги чемпионов со счетом 0:3.

«Нам не хватило интенсивности. Мы проиграли много единоборств, а это всегда осложняет задачу, когда играешь с «ПСЖ». У них хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует Лига чемпионов и такой соперник.

Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего. Мы знали, что «ПСЖ» будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени. Обычно мы создаем много моментов, сегодня два гола отменили, но даже с ними шансов было маловато. Когда мы побеждаем – это победа всех, когда проигрываем – виноваты все.

Интенсивность – главное на поле. Можно провести худший матч, но если ты играешь интенсивно, жестко ставишь ногу, выигрываешь единоборства, ты можешь и победить. Но мы этого не сделали», – цитирует Зидана сайт УЕФА.

Помимо «Реала» и «ПСЖ», в группе A выступают «Галатасарай» и «Брюгге».

Они сыграли вничью 0:0. «Реал» на последнем месте в квартете.

«Реал» впервые за 167 игр в Лиге чемпионов не попал в створ ворот

Качай приложение Eurosport для iOS или Android