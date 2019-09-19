После поражения в Париже Зинедин Зидан публично отчитал команду. Тренеру не понравилось, что игроки действовали недостаточно интенсивно, проигрывали индивидуальные дуэли и не ставили жестко ногу во время единоборств. Все это и правда проявилось, только сам Зидан не должен был доводить «Реал» до сценария, в котором вышеперечисленное выйдет на первый план.

Во Франции «Реал» сохранил типичную для себя схему, но выставил невероятно атакующую полузащиту. Там одновременно появились Бэйл, Хамес, Кроос и Азар. Две бывших десятки (Хамес и Кроос), человек, требовавший роль десятки несколько лет назад (Бэйл), и игрок с лучшим сезоном в карьере как раз на позиции десятки (Азар).

Такая полузащита хороша для вскрытия автобусов, но крайне уязвима в игре без мяча. Чтобы сыграть на ее сильных сторонах и не оголять слабости, нужен высокий прессинг. В таком случае никому из четверки не придется возвращаться назад и обороняться долгими отрезками игры. Именно такую логику использует Гвардиола, у которого полузащита тоже на 80% состоит из бывших десяток. Против «Шахтера» каталонец выставил Де Брёйне и Гюндогана в центре поля (десятки в «Вольфсбурге» и «Боруссии») и Стерлинга (десятка в «Ливерпуле») с Марезом (десятка в «Лестере») на краях. Благодаря прессингу команда провела на трети соперника 36% времени.

Зинедин ЗиданGetty Images

На этом фоне «Мадрид» был подобием топ-клуба. Команда либо ужасно прессинговала, либо понимала, что ужасно прессингует и откатывалась назад. Оба сценария плохи для столь атакующего состава. В проблемах прямая вина Зидана – очевидно, что игроки не получили внятных инструкций. Трудности в этом плане тянутся с последнего сезона Зизу в клубе – тогда этого аспекта коснулся бывший тренер «Бетиса Кике Сетьен.

«Мы знали о слабых местах «Мадрида» и изучили их прессинг: сколько игроков прессингуют, насколько они упорно работают. Если ты владеешь мячом, ты заставляешь соперника бегать – и, думаю, мы смогли преодолеть их давление», – говорил Сетьен после победы на «Сантьяго Бернабеу».

Масштаб парижских ужасов олицетворяет оборонительная карта «Реала». В первом тайме «Мадрид» не совершил ни одного отбора или перехвата на чужой половине. Более того, команда попыталась отобрать мяч всего один раз. Это заставило прижаться к своим воротам и обнажило недостатки атакующей полузащиты.

Слева – карта отборов «Реала» в первом тайме (зеленые – удачные, оранжевые – неудачные). Справа – перехваты.Eurosport

Бэйл, Хамес, Кроос и Азар оказались в ситуации, когда им нужно много защищаться и держать компактность. Они посредственны в этом. На оборонительную слабость Азара жаловался еще Моуринью, лень Бэйла проявлялась в Класико прошлого сезона. Кроос и Хамес способны вести борьбу, но не ориентируются на партнеров и действуют по мячу. Против позиционного футбола Тухеля это ожидаемо привело к ошибкам.

Усугубило ситуацию отсутствие Модрича и неожиданный провал Каземиро. Хорват выделяется готовностью пахать, бразилец может подстраховать партнеров. Вчера не было ни того, ни другого. В результате троицу из Каземиро, Крооса и Хамеса девять раз прошли на дриблинге. Игроки «ПСЖ» пользовались либо дефицитом оборонительных качеств у соперников, либо свободными зонами, которые те оставляли, потому что не знали, как защищаться.

Ужасная коммуникация между тройкой еще сильнее облегчила жизнь «Парижу». Перед первым голом полузащита «Реала» вообще состояла из Каземиро, Бэйла и Крооса. На своей позиции был только Тони. Каземиро не было в опорной зоне, там каким-то образом оказался бесполезный в отборе Бэйл. Открывшийся между линиями Ди Мария остался свободен и забил.

Опорная «Реала»Eurosport

Даже когда полузащита была в нормальном сочетании, игроки располагались слишком далеко друг от друга. На эпизоде ниже Кроос выдвинулся для индивидуального прессинга, его никто не поддержал. За спиной Тони в этот момент открылся Пабло Сарабия. Пас последовал на него.

Опорная «Реала» 2Eurosport

Далее – аналогичный эпизод, но только с выдвижением Каземиро. В идеале его должны были поддержать Хамес и Кроос и закрыть опорную. Вместо этого оба остались на своих позициях, а между линиями было уже два игрока «Парижа» – снова Сарабия и Верратти.

Опорная «Реала» 3Eurosport

Как правило, провалы опорной зоны «Реала» использовали вингеры «ПСЖ» – Ди Мария или Сарабия. Они специально смещались из фланга в центр. Крайние защитники «Мадрида» Менди и Карвахаль боялись идти за ними и оставлять позиции. Вероятно, опасались, что их не подстрахуют Бэйл и Азар. Из-за этого Сарабия и Ди Мария принимали мяч без опеки.

Под недостатки Азара тренер парижан вообще придумал отдельный план. Хозяева создавали перегруз на фланге бельгийца – справа оказывались сразу четыре игрока «Парижа». Эден в принципе теряется в оборонительных эпизодах, но когда соперник осознанно атакует через его зону, это приводит к катастрофе. В данном случае кайфовал Сарабия.

Снова четверка игроков «Парижа» ближе к правому флангу, снова на Мёнье выдвинулся Менди. Сарабия опять один и опять влетел в свободное пространствоEurosport

«Париж» стянул четверку игроков на фланг. На соперника Азара (Мёнье) выдвинулся Менди. Благодаря этому Сарабия получил свободу и ворвался в зонуEurosport

В редких эпизодах, когда Азар все-таки играл индивидуально по Менье, бельгиец тоже пасовал. Перед вторым голом именно Эден упустил правого защитника «Парижа», проспав его забегание.

Совсем односторонней игру сделал великий перфоманс Гуйе. Из-за проблем с прессингом «Мадрид» откатывался на свою треть поля. Из-за проблем со сдерживанием атак «ПСЖ» – прижимался к воротам. Из-за невероятной игры Гуйе в прессинге – не мог даже выйти в контратаку и получал еще один тип моментов. Идрисса шикарно читал эпизоды, возвращал мяч и разворачивал быстрые выпады хозяев.

Каземиро пасует на Крооса, Гуйе уже начал рывок, чтобы отобрать мячEurosport

Кроос отпасовал на Хамеса, Гуйе быстро сместился к колумбийцу, отобрал мяч и вывел Ди Марию один на одинEurosport

Подвиги Гуйе характеризуют не только отборы, но и характеристики игроков, у которых он отбирал мяч. Хамес и Кроос паршиво играют без мяча, но при этом роскошно справляются с прессингом – колумбиец за счет дриблинга и работы ног, немец – за счет решений. Гуйе унизил и реактивного колумбийца, и немецкого интеллектуала.

На последние полчаса Тухель поменял сенегальцу задание. В первые 60 минут он был восьмеркой и круто прессинговал. В оставшиеся полчаса стал опорником и читал игру. Это произошло в единственный отрезок, когда «Мадрид» владел мячом не только у своих ворот, а Зидан сделал еще более атакующие замены. Идрисса снова справился.

«Я очень долго боролся, чтобы заполучить Гуйе. Он просто машина. Он никогда не останавливается и отбирает много мячей. Это невероятно важно в играх с командами вроде «Реала». С ним, Маркиньосом и Верратти у нас порядок в полузащите», – отметил Тухель после игры.

Идрисса Гуйе против ХамесаGetty Images

Благодаря мегаперфомансу Гуйе «Париж» зажал «Реал» в первый час игры, потом – на достойном уровне и без паники довел матч до победы. Теперь главный вопрос в отношении «ПСЖ» в том, сможет ли команда быть настолько организованной, когда вернется травмированная тройка звезд? И справится ли Гуйе с более сложным челленджем, когда Неймар, Кавани и Мбаппе снова начнут забивать на игру в защите? Это до сих пор было главной проблемой «Парижа» в плей-офф ЛЧ. Вчера даже при всей крутости Гуйе ему активно помогали Сарабия, Ди Мария и Икарди.

«Реал» закончил матч без актуальной дилеммы – «Мадриду» по-прежнему нужен хоть какой-то план в прессинге. Команда Зидана провела на чужой трети поля всего 21% времени. Еще сильнее в первом туре зажимались только «Црвена Звезда», «Локомотив», «Шахтер» и «Валенсия». Даже со скидкой на уровень «Парижа» это очень слабый перфоманс. Зидану нужно что-то срочно предпринять, а не просто винить игроков.

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