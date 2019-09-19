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«Учитесь, вам нужно учиться». Роналду показал странный жест фанатам «Атлетико»

«Учитесь, вам нужно учиться». Роналду показал странный жест фанатам «Атлетико»
Eurosport

37 мин. назад

После игры все прояснилось.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Атлетико» вновь столкнулся с не самым радушным приемом со стороны фанатов «индейцев».

Болельщики несколько раз освистали Криша, на что он ответил необычным жестом: несколько раз сложив и разомкнув пальцы.

После матча Криш объяснился: «Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться».

  • Матч закончился вничью со счетом 2:2.
  • Роналду в этой игре не забил.

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