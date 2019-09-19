Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Атлетико» вновь столкнулся с не самым радушным приемом со стороны фанатов «индейцев».

Болельщики несколько раз освистали Криша, на что он ответил необычным жестом: несколько раз сложив и разомкнув пальцы.

После матча Криш объяснился: «Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться».

Матч закончился вничью со счетом 2:2.

Роналду в этой игре не забил.

«Реал» впервые за 167 игр в Лиге чемпионов не попал в створ ворот

Качай приложение Eurosport для iOS или Android