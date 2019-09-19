«Учитесь, вам нужно учиться». Роналду показал странный жест фанатам «Атлетико»
После игры все прояснилось.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Атлетико» вновь столкнулся с не самым радушным приемом со стороны фанатов «индейцев».
Болельщики несколько раз освистали Криша, на что он ответил необычным жестом: несколько раз сложив и разомкнув пальцы.
После матча Криш объяснился: «Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться».
- Матч закончился вничью со счетом 2:2.
- Роналду в этой игре не забил.
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