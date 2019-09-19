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Де Йонг поставил лайк комменту с призывом уволить Вальверде после игры с «Боруссией»
Случайность или саботаж?
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг попал в неприятную ситуацию из-за активности в соцсетях.
После ничьей с «Боруссией» в Лиге чемпионов под записью в официальном аккаунте «Барсы» самым популярным комментарием стал призыв отправить в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Де Йонг поставил лайк под записью, правда, вскоре действие отменил.
- Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом.
- Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
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