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Де Йонг поставил лайк комменту с призывом уволить Вальверде после игры с «Боруссией»

Де Йонг поставил лайк комменту с призывом уволить Вальверде после игры с «Боруссией»
Eurosport

8 мин. назад

Случайность или саботаж?

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг попал в неприятную ситуацию из-за активности в соцсетях.

После ничьей с «Боруссией» в Лиге чемпионов под записью в официальном аккаунте «Барсы» самым популярным комментарием стал призыв отправить в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Де Йонг поставил лайк под записью, правда, вскоре действие отменил.

  • Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом.
  • Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

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