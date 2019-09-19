Getty Images
«Он добился успеха только благодаря Роналду». Фанаты «Реала» потребовали отставки Зидана
Терпение Флорентино Переса на исходе.
Фанаты мадридского «Реала» начали требовать отставки главного тренера Зинедина Зидана.
18 сентября «галактикос» в матче первого тура Лиги чемпионов без шансов уступили «ПСЖ» (0:3). «Реал» не сподобился даже на один удар в створ ворот Кейлора Наваса – и эта статистика привела поклонников клуба в бешенство.
«Зидан – настоящий мошенник. В свой первый отрезок в «Реале» он добился успеха только благодаря величайшему из величайших – Криштиану Роналду», – приводит The Sun слова одного из фанатов.
«Без Роналду Зидан закончился как тренер. Как можно потратить 500 млн на новичков и играть настолько плохо? На выход», – добавил другой болельщик. «ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Кавани разорвал «Реал» на кусочки. 99% успехов Зидана случились благодаря Роналду. Лысый Арсен Венгер», – отметил третий.
- Зидан вернулся в «Реал» по ходу прошлого сезона, сменив на посту аргентинца Сантьяго Солари.
- В чемпионате Испании-2019/20 «галактикос» идут на третьей строчке, у команды 8 очков.
Зидан пожаловался на игроков, но виноват в унижении сам. С такой полузащитой нужно играть по-другому