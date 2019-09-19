Фанаты мадридского «Реала» начали требовать отставки главного тренера Зинедина Зидана.

18 сентября «галактикос» в матче первого тура Лиги чемпионов без шансов уступили «ПСЖ» (0:3). «Реал» не сподобился даже на один удар в створ ворот Кейлора Наваса – и эта статистика привела поклонников клуба в бешенство.

«Зидан – настоящий мошенник. В свой первый отрезок в «Реале» он добился успеха только благодаря величайшему из величайших – Криштиану Роналду», – приводит The Sun слова одного из фанатов.

«Без Роналду Зидан закончился как тренер. Как можно потратить 500 млн на новичков и играть настолько плохо? На выход», – добавил другой болельщик. «ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Кавани разорвал «Реал» на кусочки. 99% успехов Зидана случились благодаря Роналду. Лысый Арсен Венгер», – отметил третий.

Зидан вернулся в «Реал» по ходу прошлого сезона, сменив на посту аргентинца Сантьяго Солари.

В чемпионате Испании-2019/20 «галактикос» идут на третьей строчке, у команды 8 очков.

Зидан пожаловался на игроков, но виноват в унижении сам. С такой полузащитой нужно играть по-другому

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