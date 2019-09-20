Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отказался держать вымпел мадридского клуба перед матчем против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

В твиттере завирусилось видео, где Рафаэль Варан подходит к Бэйлу перед традиционным предматчевым фото и предлагает ему взять в руки вымпел. Валлиец сперва недоуменно смотрит на Варана, а затем передает вымпел в руки Дани Карвахалю.

«Реал» уступил «ПСЖ» со счетом 0:3, «галактикос» не нанесли ни одного удара в створ.

После игры фанаты мадридцев потребовали отставки главного тренера Зинедина Зидана.

Зидан пожаловался на игроков, но виноват в унижении сам. С такой полузащитой нужно играть по-другому

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