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Бэйл отказался держать вымпел «Реала» перед матчем с «ПСЖ»
Валлиец снова настраивает болельщиков против себя.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отказался держать вымпел мадридского клуба перед матчем против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.
В твиттере завирусилось видео, где Рафаэль Варан подходит к Бэйлу перед традиционным предматчевым фото и предлагает ему взять в руки вымпел. Валлиец сперва недоуменно смотрит на Варана, а затем передает вымпел в руки Дани Карвахалю.
- «Реал» уступил «ПСЖ» со счетом 0:3, «галактикос» не нанесли ни одного удара в створ.
- После игры фанаты мадридцев потребовали отставки главного тренера Зинедина Зидана.
Зидан пожаловался на игроков, но виноват в унижении сам. С такой полузащитой нужно играть по-другому
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