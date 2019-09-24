УЕФА официально объявил, что выбрал Санкт-Петербург местом проведения финала Лиги чемпионов-2020/21.

Решающий матч главного европейского футбольного турнира состоится на 65-тысячном стадионе «Крестовский». Об этом стало известно после заседания исполнительного комитета организации, которое состоялось сегодня, 24 сентября, в словенской Любляне.

Единственным конкурентом Санкт-Петербурга считался немецкий Мюнхен. По информации Sky Sport Austria, на «Альянц-Арене» пройдет финал Лиги чемпионов-2021/22. Решающий матч за ЛЧ-2022/23 состоится на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Таким образом, на этих аренах финалы пройдут ровно через 10 лет после предыдущих. «Альянц-Арена» принимала игру за Кубок чемпионов в 2012-м, «Уэмбли» – в 2013-м.

В Санкт-Петербурге в 2020 году состоятся четыре матча чемпионата Европы-2020 – три на групповом этапе и один четвертьфинал.

Ранее Россия уже принимала финалы еврокубков. В 1999 году в «Лужниках» сыграли матч за Кубок УЕФА между «Марселем» и «Пармой», а в 2008-м там же «Манчестер Юнайтед» и «Челси» провели решающую встречу Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ-2019/20 состоится на Олимпийском стадионе в турецком Стамбуле.

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