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Медведев: «Зенит» в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге – это финал мечты»
А если бы и в соперниках был клуб из РПЛ!
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не прочь увидеть клуб в домашнем финале Лиги чемпионов.
«Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.
Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», – заявил Медведев ТАСС.
- 24 сентября Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21.
- На старте ЛЧ-2019/20 петербургский клуб сыграл вничью с «Лионом» (1:1) на выезде. 2 октября «Зенит» примет «Бенфику».
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