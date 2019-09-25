Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не прочь увидеть клуб в домашнем финале Лиги чемпионов.

«Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», – заявил Медведев ТАСС.

24 сентября Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21.

На старте ЛЧ-2019/20 петербургский клуб сыграл вничью с «Лионом» (1:1) на выезде. 2 октября «Зенит» примет «Бенфику».

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