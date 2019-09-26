Туринский «Ювентус» объявил о поездке в Москву на матч Лиги чемпионов, использовав тег хоккейного «Локомотива» вместо футбольного.

Вскоре после публикации твита сммщики «бьянконери» заметили свою оплошность и упомянули в тексте нужный «Локомотив». Но скриншоты с ошибкой туринцев быстро разлетелись по интернету – так, их подхватил официальный твиттер Евро-2020, обративший внимание «Бенфики» на то, что в России существует сразу несколько «Зенитов».

«Привет, «Бенфика»! Мы не хотим, чтобы вы сделали такую же ошибку, поэтому избавляем вас от головной боли. Баскетбольный «Зенит» – это неправильно, волейбольный – тоже. Правильный аккаунт – вот», – сообщается в твите.

Кстати, в Ярославле готовы к визиту туринцев.

«Хорошо, мы не возражаем, если вы посетите нас».

Шутка про Моуринью прилагается:

Матч «Локомотив» – «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве.

Игра между «Зенитом» и «Бенфикой» состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.

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