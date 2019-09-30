Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил готовность «Локомотива» к очному матчу во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Чорлука заявил, что Диего Симеоне – самый опасный в «Атлетико». Что скажете?

– Комплимент приятен, но я же не игрок. Наша сила в единстве, мы действуем как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.

– Как оцените «Локомотив»?

– «Локомотив» показывает качественный футбол, у команды есть игровая идея, и это опасный соперник.

– «Локо», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?

– «Локо» здорово смотрелся в матче с «Байером». Команда использовала прессинг, хорошо двигалась с мячом, когда нужно – садилась в оборону. Юрий Семин – мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности, – цитирует 49-летнего Симеоне «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» и «Атлетико» сыграют в Москве завтра, 1 октября.

В первом матче группового этапа «Локо» обыграл «Байер» (2:1), а «Атлетико» поделил очки с «Ювентусом» (2:2).

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